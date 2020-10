Chiara Ferragni: ecografia social tra lacrime di gioia

Chiara Ferragni e Fedez ci hanno abituati alla condivisione non solo del loro lavoro o di momenti mondani, ma anche della loro vita privata. Il loro primo figlio Leone è una vera star di Instagram: la sorellina che nascerà a marzo seguirà molto probabilmente le sue orme.

L’ecografia: l’emozione di Fedez

Ieri il rapper ha condiviso nelle stories di Instagram un video che mostra prima l’ecografia della bambina e poi la reazione di Chiara: nonostante la mascherina e le luci soffuse, si possono intravedere gli occhi lucidi di lei. L’influencer l’ha poi ripostata sul suo profilo.

Un’emozione grandissima e intima, ma hanno deciso comunque di rendere partecipi i propri follower, 11 milioni lui, 21 lei.

La prima foto social

Chiara Ferragni ha condiviso la foto dell’ecografia sul suo feed con la caption “Ciao mia baby girl“: la piccola non è ancora nata eppure è già protagonista di un post da ben un milione e mezzo di like.

Sempre nelle stories, oltre a quelle del lancio della sua collezione di make up in collaborazione con Lancôme, ha ripostato quella di una pagina fan che mette a confronto l’ecografia di Leone con quella della bambina per sottolinearne la somiglianza.

Ovviamente c’è grande attesa per la nascita e tutto quello che ne concerne, e l’influencer centellinerà le informazioni sulla gravidanza e la bambina per alimentare la curiosità. La prossima notizia che i fan si aspettano di apprendere è quella in merito al nome.

Chiara Ferragni: glamour ma non solo

Se la Ferragni è stata per anni associata esclusivamente al mondo della moda, negli ultimi anni, complice la maturità e un seguito consistente, ha iniziato a usare i social in maniera più personale e impegnata. Infatti oltre alla condivisione dei momenti in famiglia, sui suoi canali ha portato avanti diverse campagne di sensibilizzazione, l’ultima delle quali sull’utilizzo della mascherina insieme al marito, su richiesta del premier Giuseppe Conte in persona.

Chiara Ferragni e Fedez versione anni ‘80 nel videoclip “Bella Storia”