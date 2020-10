Nel video ufficiale di Bella Storia, il nuovo singolo di Fedez, il cantante ha deciso di coinvolgere come co-protagonista la moglie e influencer, Chiara Ferragni. Entrambi si mostrano con un look pazzesco e in una versione inedita, tipica degli anni Ottanta: lei è meravigliosa e super fashion anche mora e con i capelli ricci!

Il video, diretto da Simone Peluso, è un omaggio agli anni Ottanta, periodo caratterizzato dai costumi pieni di paillettes, dalle motociclette e dai capelli cotonati: Fedez veste i panni di un motociclista che passa a prendere la sua fidanzata, Chiara Ferragni, in un motel, per partire insieme in un viaggio notturno e scoprire quanto la loro storia sia forte e bella.

Dopo la pubblicazione della canzone dance, con un sound tipico degli anni Novanta, Bimbi per strada, certificato disco di platino con oltre 10 milioni di views su YouTube, Fedez sta continuando a sperimentare nuove atmosfere musicali, prendendo esempio dal passato e ricreando suoni sempre più attuali, per progetti nuovi e freschi.

Chiara Ferragni e le prime foto in dolce attesa

Il nuovo video musicale è stato registrato in un periodo molto felice per Chiara Ferragni e Fedez, dal momento che lei è in dolce attesa del secondo figlio, come annunciato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram.

Nei giorni scorsi l’influencer ha iniziato a condividere con i suoi follower le prime foto con il pancino: la prima risale al mese di settembre, quando ancora pochissime persone sapevano della gravidanza: “Una delle prime immagini del pancino. Era il 9 settembre, la mia undicesima settimana“, ha scritto la fashion blogger.

Nelle successive foto diffuse ieri sul suo profilo Instagram, sul set di uno shooting fotografico, la Ferragni abbraccia teneramente la pancia, mettendo un pulcino nella didascalia del post che richiama il colore del vestito.

Nel weekend Chiara Ferragni e Fedez hanno diffuso ulteriori dettagli sulla gravidanza, pubblicando anche il video in cui hanno scoperto la bellissima notizia, durante le vacanze estive a Lecce nel mese di luglio: la fashion blogger, alla vista della positività del test, si commuove dalla felicità.

La coppia non ha ancora diffuso la notizia del sesso del futuro bambino né del possibile periodo del parto, previsto secondo il calendario tra marzo e aprile 2021, molto vicino al compleanno del fratellino Leone, il 19 marzo.