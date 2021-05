Chiara Ferragni: beauty identikit della regina delle influencer

Il 7 maggio 1987 nasce a Cremona Chiara Ferragni, quella che oggi è riconosciuta come una delle più famose influencer a livello internazionale.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente uno stile personalissimo nell’abbigliamento e un beauty look estremamente riconoscibile: non ama particolarmente cambiare hair style e make-up, piuttosto preferisce giocare con le unghie, dettando le tendenze.

Diamo un’occhiata all’identikit beauty di Chiara Ferragni.

I capelli: da rossi a biondi

Chiara ha dei bellissimi capelli ramati naturali che ha sfoggiato per diversi anni. Sempre lunghi e lisci o leggermente mossi, si è ormai convertita da diverso tempo al biondo.

Se inizialmente ha optato per platino totale, oggi in linea con i trend sceglie delle schiariture morbide e dorate che partono in maniera graduale alcuni centimetri dopo le radici, per un effetto molto naturale.

Make-up: shimmer, grazie

Chiara Ferragni è classificata secondo l’armocromia come primavera: colori caldi a bassa intensità. Per questo motivo, tutte le tonalità calde dell’oro, degli arancio e dei verdi oliva su di lei sono a dir poco perfette, e non manca di sceglierle per il trucco.

Il suo make-up artist Manuele Mameli per esaltare i suoi bellissimi occhi azzurri predilige ombretti shimmer luminosissimi, che rendono il suo sguardo ancora più da cerbiatta.

Ogni tanto, si concede qualche incursione di rosa per un effetto barbie o eye-liner e smokey sul nero per eventi importanti, ma Chiara è decisamente una del team nude, anche per quanto riguarda le labbra.

Unghie: giocare con la nail art

Grazie al sodalizio con la nail artist Isabella Franchi che cura anche quelle del marito Fedez, Chiara cambia spesso look alle proprie unghie, scegliendo sempre fantasie diverse e super colorate, assolutamente in linea con il suo stile e i suoi outfit.

Chi è Chiara Ferragni

La sua avventura professionale inizia nel 2009, quando insieme al fidanzato dell’epoca Riccardo Pozzoli (col quale rimarrà in affari anche dopo la rottura salvo poi separarsi definitivamente), per divertimento, apre il blog The Blond Salad, dove mostra i suoi look e scrive post su moda e tendenze. Essendo una delle prime a intuire le potenzialità del web, diventa in breve tempo una vera e propria celebrità, passando presto dal ruolo di semplice blogger a quello di influencer e infine di designer e imprenditrice.

Testimonial di molti marchi, ospite fissa delle sfilate, ha creato anche Chiara Ferragni Brand, casa di moda della quale è ovviamente direttrice creativa. La sua ultima conquista professionale è stato l’ingresso nel cda di Tod’s.

Sempre in prima linea per questioni sociali, insieme al marito Fedez non manca di esporsi su temi importanti, tanto da essersi meritati nel 2020 l’Ambrogino d’oro per l’impegno profuso durante la pandemia.

La coppia inoltre ha due bambini: Leone, 3 anni e vera e propria star di Instagram, e Vittoria, nata il 23 marzo scorso.