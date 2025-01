Chiacchiere napoletane di Carnevale, la ricetta originale: scopri come farle irresistibili e croccanti

Le chiacchiere napoletane di Carnevale sono tra i dolci tradizionali della cucina partenopea più amati. Simbolo di allegria e festa, conquistano grandi e piccini con la loro croccantezza e leggerezza. Irresistibili, possono essere preparate con facilità a casa dove possono essere gustate a colazione o a merenda, con famiglia o amici.

Ma come prepararle, appunto? Scopriamo insieme la ricetta originale delle chiacchiere napoletane di Carnevale, come farle irresistibili e croccanti per vivere un Carnevale all’insegna della bontà.

Chiacchiere napoletane di Carnevale: la ricetta della nonna, semplice e gustosa

Come detto, la ricetta delle chiacchiere napoletane di Carnevale è facile e veloce da preparare. Si tratta del dolce di Carnevale per eccellenza. Vengono preparate fritte e aromatizzate con limone e grappa. A questo proposito, si può ricorrere anche a rum o limoncello. Grazie a questa ricetta, otterrete delle chiacchiere napoletane gonfie, croccanti e friabili, profumatissime. Il tempo di preparazione è di mezz’ora, così come il tempo di riposo mentre il tempo di cottura è di circa tre minuti. Ecco gli ingredienti per 6 persone.

Ingredienti:

300 grammi di farina 00

30 grammi di burro

1 scorza di limone grattugiata

Sale q.b.

2 uova

50 millilitri di grappa

2 cucchiai di zucchero

1 litro di olio di arachide

Zucchero a velo q.b.

2 grammi di lievito per dolci

Preparazione:

Versate, su un piano di lavoro, della farina con al centro delle uova, burro, un pizzico di sale e zucchero. Impastate, unendo lievito e scorza di limone grattugiata. Impastate ancora, unendo la grappa fino a che il composto sarà diventato omogeneo. Formate una palla e rivestitela con pellicola trasparente, per farla riposare circa mezz’ora in frigo. Riprendete, quindi, l’impasto e tiratelo con un mattarello rendendolo una sfoglia sottile. Mentre formate le sfoglie, mettetele su un panno infarinato. Aiutandovi con una rotella dentellata, ricavate dei rettangoli dalla sfoglia. In un tegame con bordi alti, portate a temperatura l’olio e friggete le chiacchiere, poco alla volta fino a doratura. Scolatele, quindi e asciugatele con carta assorbente. Per concludere, spolverate le chiacchiere con zucchero a velo e consumatele calde!

Le chiacchiere napoletane di Carnevale possono essere preparate anche al forno. Come? Il procedimento è semplice. Vi basterà, infatti, metterle in una teglia, con carta forno e cuocerle a 180° in forno statico. Ovviamente, anche questa volta fino a completa doratura. Che altro dire? Buon appetito! Scoprite anche le torte per una colazione sana e quali sono le migliori ricette per dessert golosi pronti in pochi minuti.