Chi sono i grandi esclusi dal Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip deve ancora iniziare e già fa parlare di sé. Tra i nomi veri e presunti, ci sono alcune bufale, alcune verità e alcuni personaggi che sono stati provinati e poi esclusi.

Alfonso Signorini sta preparando la sua squadra vincente per incentivare il pubblico a guardare la nuova stagione del GF Vip. Scendiamo nei dettagli.

Quali sono i personaggi esclusi dal Grande Fratello Vip?

Tra gli esclusi dal Grande Fratello Vip prossimo c’è la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, già partecipante all’Isola dei Famosi.

Nonostante molti avessero dato per certo il suo ingresso, Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha confermato che Fariba non entrerà nella casa.

Rosica ha anche parlato di altri personaggi che avrebbero fatto il provino, ma poi sarebbero stati scartati. Tra questi nomi ci sono Taylor Mega e l’ex tronista Rosa Perrotta.

Quest’ultima, però, non ci sta e ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la produzione del reality. “Mai fatto il provino per il GF. Mi dispiace ma è una grande ca**ata.”

Gli altri esclusi sono:

Guendalina Tavassi;

Edoardo Tavassi;

Niccolò Pirlo, figlio di Andrea;

Patrizia De Blanck;

Paolo Cannavaro;

Jeda

Quali sono i personaggi che entreranno nella casa del GF Vip?

Al momento l’unico vip confermato è il costumista e opinionista Giovanni Ciacci, che ha affermato di voler entrare nella casa per raccontare la sua esperienza con la sieropositività.

All’opinionista si aggiungerebbero altri tre personaggi: la comica Gegia; la cantante Wilma Goich e Charlie Gnocchi, fratello minore di Gene.