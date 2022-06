Chi lascia soffre? Cosa succede quando finisce un amore (e sei tu a volerlo)

In amore, essere lasciati fa male, ma non solo. Anche chi lascia soffre e spesso arriva a pronunciare il suo “addio” dopo un duro percorso di analisi e tentativi di riportare il rapporto sui binari della felicità perduta. Se per vivere una rottura, subendola, serve tanta forza, la posizione di chi impone la parola “fine” a un legame sentimentale non è molto diversa e occorre coraggio per dire al partner che è finita…

In amore anche chi lascia soffre…

Lasciare qualcuno, specialmente dopo una storia importante, non è mai facile e non è una decisione che si prende a cuor leggero. In gioco ci sono l’ansia e l’incertezza del “dopo”, oltre a una dose inevitabile di interrogativi su quale sarà la reazione del partner che si sentirà piantare in asso.

Chi lascia soffre, spesso, anche di un senso di colpa struggente per aver in qualche modo “tradito” le aspettative dell’altro e per non essere riuscito a salvare il rapporto, nonostante il travaglio interiore sperimentato nel tentativo di ricucire le voragini del cuore.

Chi lascia soffre, in modo più o meno intenso a seconda del motivo che ha portato a maturare la scelta di dire basta, e non sempre è pronto a questo risvolto della rottura. Spesso per mesi, se non anni, cerca il modo migliore per lasciarsi e si chiede come lasciare senza ferire la persona che è stata al proprio fianco, finendo per trascinare un legame senza più energie e passioni. La verità è che un amore finito lascia sempre una cicatrice e le ferite, seppure invisibili, attraversano il cuore di entrambi.