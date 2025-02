Olly si è preso l’Ariston, chi è il cantante che ha vinto Sanremo 2025 e cosa lo ha fatto “cadere dalla sedia”

Il 75esimo Festival di Sanremo si è concluso con numeri più che positivi in termini di ascolto e in questa edizione 2025 il vincitore è stato Olly con il brano dal titolo ‘Balorda nostalgia’, scopriamo di più di questo giovane cantautore, dato tra i favoriti già fin dalle prime esibizioni.

Olly è arrivato primo pure nella classifica stilata dalla Giuria degli Adolescenti coordinata da Radioimmaginaria ed è anche stato scelto dalla maggioranza dei giocatori del Fantasanremo nel ruolo di ‘capitano’. Al proposito aveva dichiarato di essere contento di rappresentare la “quota pazza della gente, mi scelgono per questo, credo“.

Chi è Olly, il giovane che canta la nostalgia con un passato da rugbista e una laurea in economia

Classe 2001, Olly è nato il 5 maggio a Genova, il suo vero nome è Federico Olivieri, la mamma è magistrato, il padre è avvocato e ha un fratello laureto in legge. Da giovanissimo si iscrive al conservatorio Niccolò Paganini dove studia musica e canto per quattro anni frequentando corsi di viola e pianoforte complementare, si diploma al liceo scientifico e prende la laurea in Economia e management nel 2022.

Ha avuto una famiglia che ha lasciato esprimere la sua parte artistica, pur tenendolo sui binari della serietà e del rispetto, tanto che lui scherzosamente ha detto di aver ricevuto un’educazione siberiana. Tra un esame e l’altro ha sempre scritto canzoni, sognando pure di diventare attore, ma ha anche fatto sport.

Infatti ha praticato rugby per 12 anni, grazie a un fisico potente – l’altezza di Olly è 1 metro e 95 cm – una disciplina che è stata una filosofia di vita che lo ha forgiato: “Si va avanti, ma la palla si passa indietro“, ha sintetizzato l’ex capitano del CUS Genova. Tifa la Sampdoria, squadra che tra l’altro sul suo profilo ufficiale ha voluto rivolgere i complimenti al cantante.

La carriera musicale

Il successo nasce dai social, dove Olly lancia i suoi streaming. Nel 2022 pubblica il singolo ‘Un’altra volta’ e diventa virale su TikTok superando i 5 milioni di ascolti su Spotify. Per questo Amadeus lo mette nel cast di Sanremo Giovani e con il brano ‘L’anima balla’ passa alla categoria Big. Partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Polvere’, che arriva al 24esimo posto ma ha subito successo tra il pubblico. Nella serata cover si esibisce nel duetto con Lorella Cuccarini sulle note di ‘La notte vola’. Poi collabora con Angelina Mango nel brano ‘Per due come noi’ e con Emma Marrone con la hit estiva ‘Ho voglia di te’.

Il fatto che venga da Genova non è un dettaglio da poco, è una città ricca a livello artistico tanto che lui stesso ha raccontato che “ogni vicolo ha qualcosa da raccontare“. Prende ispirazione da Fabrizio De Andrè, non a caso nella serata delle cover ha portato ‘Il Pescatore’ insieme a Goran Bregovic, il suo stile è un felice mix tra parola, segno caratteristico dell’hip-hop, melodia nella voce, pop a tratti soul, musica elettronica e un timbro che lo identifica al primo ascolto.

La fidanzata di Olly

Il giovane cantante genovese non ha mai parlato della sua fidanzata, è un tipo riservato ma ha dichiarato di avere vissuto delle fasi in cui era meno innamorato di come avrebbe voluto essere, perciò è in attesa del momento in cui possa riuscire a dare amore. Dice di essere un po’ nostalgico, infatti a proposito del suo brano vincitore di Sanremo Olly ha dichiarato a LaPresse che “La nostalgia è un sentimento eterno. Si è sempre cantato, scritto e recitato della nostalgia. Non sto portando nulla di nuovo ma lo faccio a modo mio come tutte le cose che faccio, che tendono a essere molto semplici“.

Il nodo Eurovision

Sul palco dell’Ariston tra tutti i cantanti in gara a Sanremo 2025 è arrivato primo davanti a Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’, che ha vinto anche il premio della Critica ‘Mia Martini’. Terzo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’ che ha vinto il Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo. Vincendo Sanremo Olly ha guadagnato il diritto di rappresentare l’Italia sul palco dell’Eurovision Song Contest ma si è preso del tempo per metabolizzare la vittoria e decidere il da farsi. Cosa succede se Olly non va all’Eurovision lo ha spiegato RadioAlt.

Cosa lo ha fatto “cadere dalla sedia”

A poche ore dalla vittoria di Sanremo 2025 e dall’ospitata a Domenica In con Mara Venier in cui ha fatto saltare i piani Olly ha spiegato: “Tutto quello che mi è successo ieri è folle. È una di quelle cose che non sembra vera quando capita“, per poi svelare la sua grande emozione nel ricevere i complimenti di Vasco Rossi. “Vedere le storie di Vasco mi ha fatto saltare dalla sedia. Nel momento in cui sono stato annunciato vincitore sono sembrato scioccato, ma quando ho emozioni forti ho la faccia della ‘para’ e non si capisce cosa sto provando. Quando Vasco mi ha fatto i ‘komplimenti’, con la k, ho realizzato che è successo. Ed è stato incredibile“.