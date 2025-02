Olly fa saltare i piani a Domenica In: gesto improvviso e reazione Mara Venier

Come ogni anno, dopo la finalissima del Festival di Sanremo c’è l’atteso appuntamento con la lunga diretta targata Mara Venier. Dalle 14 alle 20, la conduttrice ha accolto i big nello speciale di Domenica In interamente dedicato alla kermesse canora. Un pomeriggio ricco di musica, ma anche di emozioni e polemiche, con i giornalisti pronti a fare luce su aneddoti e curiosità su Festival.

Chi non poteva mancare sul palco dell’Ariston è Olly, colui che è salito sul gradino più alto del podio, portandosi a casa la vittoria. Un grande soddisfazione per l’artista ligure, che a Mara Venier ha raccontato di avere bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto. Proprio a Domenica In, nel bel mezzo dell’esibizione con Balorda nostalgia, Olly ha spiazzato tutti: ecco il motivo.

Domenica In, Olly ignora il playback e raggiunge il pubblico: bagno di folla

Con le votazioni congiunte della Giuria della Sala Stampa, Web e Tv, la Giuria delle Radio e il Televoto, il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo è stato Olly. Giovanissimo ma non esordiente: il cantautore ligure, il cui vero nome è Federico Olivieri, aveva già partecipato alla kermesse nel 2023, col brano Polvere. Una vittoria inaspettata per Olly, che, a Domenica In, ha cantato la sua canzone immergendosi totalmente nel pubblico in platea.

Un gesto che non è passato inosservato poiché, durante la sua esibizione, Olly ha completamente abbandonato il microfono, nonostante la canzone proseguisse. Nel corso dello speciale di Domenica In, infatti, quasi tutti i big si esibiscono in playback, ma il vincitore di Sanremo ha deciso di abbandonarsi alle emozioni, immergendosi della platea e non curandosi del brano che nel frattempo andava.

La risposta del pubblico è stata più che positiva, poiché tutti hanno accolto l’artista con amore ed entusiasmo, intonando le note di Bastarda nostalgia, che è già diventata una hit. Un momento magico per il cantautore genovese, che, al termine della canzone, si è scusato con Mara Venier per aver preso questa iniziativa. La stessa conduttrice, però, ha seguito con grande emozione il bagno di folla ricevuto da Olly e non è tutto.

olly non ci ha neanche provato a mascherare il playback#domenicain

pic.twitter.com/HiV1Kghidz — cla✨ (@sonoclari) February 16, 2025

Dopo il vincitore, sono stati i The Kolors a salire sul palco dell’Ariston e, accorgendosi di qualche problema tecnico, Mara ha invitato Stash a sentirsi libero di cantare tra il pubblico e mollare il microfono, proprio come aveva fatto Olly pochi minuti prima facendo impazzire anche il pubblico. Sui social, in particolare su X, in tantissimi hanno apprezzato la scelta del vincitore di tuffarsi tra il pubblico, “fregandosene” del playback.