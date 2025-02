Gaffe di Bresh a Sanremo: spunta il nome di una conduttrice, ma è della concorrenza

Non è stata una serata perfetta, quella di Sanremo 2025dedicata alle cover, per Bresh. Durante il duetto tra l’artista e Cristiano De André sulle note di Crueza de ma si sono verificati ben due problemi tecnici, che hanno reso difficoltosa l’esibizione dei cantanti. La terza volta, però, si è rivelata quella buona e i due hanno ricevuto tutto l’affetto e il calore del pubblico dell’Ariston.

A parlare di questo piccolo intoppo è stato proprio Bresh, uno degli ospiti di Caterina Balivo dello speciale de La Volta Buona dedicata alla kermesse canora, tenutosi sabato 15 febbraio a partire dalle ore 14.00. Sul divanetto del glass che per diverse sere ha ospitato il DopoFestival, il concorrente ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza, inciampando però in una clamorosa gaffe.

Sanremo 2025, la gaffe di Bresh a La Volta Buona: c’entra Federica Panicucci

Una delle rivelazioni della 75esima edizione del Festival di Sanremo è stato senza dubbio Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi. Classe 1996 , il cantautore e rapper genovese ha calcato il palco per la prima volta con il pezzo La Tana del Granchio, che ha ottenuto un grande successo. Dopo il doppio problema tecnico avvenuto nella serata delle cover, Bresh si è reso protagonista di un altro episodio curioso, nel corso della puntata de La Volta Buona di ieri, sabato 15 febbraio.

Con tanta ironia, Bresh ha commentato l’imprevisto con cui ha dovuto fare i conti a Sanremo, per poi rispondere alle domande di Caterina Balivo. Alla richiesta di rivelare il suo personale podio (escludendo se stesso), il genovese ha fatto quattro nomi: quello di Achille Lauro, di Olly, di Lucio Corsi e di Giorgia. Il cantante ha anche ammesso che, essendo immerso nel vortice sanremese, non ha avuto modo di ascoltare tutti i brani a fondo. A questo punto, la gaffe.

Quando la Balivo ha chiesto all’arista se fosse a conoscenza del suo orario di uscita nella serata finale, la risposta di Bresh è stata questa: “No non lo so, speriamo non a Uno Mattina con la Panicucci”. Proprio così, il giovane genovese ha fatto chiaramente confusione, attribuendo la conduzione del programma mattutino della Rai a Federica Panicucci, noto volto Mediaset (e conduttrice di Mattino Cinque”.

BRESH talmente disconnesso che nomina la Panicucci in Rai e la Balivo fa finta di niente hahahaha #Sanremo2025 — Neniruty (@JoyN4ybor) February 15, 2025

L’errore è stato notato da diversi telespettatori, che hanno commentato il simpatico siparietto sui socia, ma non dalla Balivo, che ha fatto finta di nulla. “Dai che quest’anno con Carlo Conti vi è andata bene come orario, male che vada è mezzanotte e mezza. Si può fare”, è stata la replica della conduttrice campana.