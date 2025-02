A Sanremo 2025 lo stesso abito già apparso nell’edizione del 2024: lo avevate notato?

Look ‘copiato’ per uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025: lo stesso abito è già apparso all’Ariston nella passata edizione.

Un Festival all’insegna dell’eleganza e della misura. Se Amadeus aveva avuto il merito di svecchiare la manifestazione, Carlo Conti è riuscito a dare una cifra ancora diversa alla kermesse e la sua scelta si è rivelata vincente. Sin dalla prima puntata di martedì 11 febbraio Sanremo 2025 ha ottenuto ascolti record e il pubblico è letteralmente rapito dai brani in gara. E dai look dei protagonisti.

Come ogni anno, anche stavolta la settimana sanremese diventa in parte quella della moda. Dagli esperti di stile ai giornalisti, fino agli opinionisti tv e ai telespettatori da casa: tutti commentano (in modo più o meno positivo) gli outfit scelti da cantanti, ospiti e co-conduttori. E, a proposito di abiti, sembra proprio che il look scelto da uno dei big sia già apparso sul prestigioso palco dell’Ariston.

Un Big di Sanremo 2025 ha indossato un abito già visto: chi lo ha scelto nel 2024

La musica, quest’anno più che mai, è l’assoluta protagonista del Festival di Sanremo, ma anche l’occhio vuole la sua parte. Oltre a quella canora, c’è una gara di stile sul palco dell’Ariston e tutti coloro che lo calcano sperano di lasciare il segno. Proprio come è successo a Tony Effe nella serata di apertura, quando si è mostrato con un look total white firmato Gucci che ha stupito tutti. Ma che avevamo già visto un anno fa, proprio sul palco di Sanremo.

Si tratta dello stesso completo indossato da Sangiovanni nel corso della passata edizione del Festival. L’outfit proposto dal rapper romano è praticamente identico a quello sfoggiato dall’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, anche se quest’ultimo ha optato per una vestibilità oversize. Entrambi hanno indossato la spilla dorata (Tony a destra e Sangiovanni a sinistra), ma solo il rapper ha coperto le mani con eleganti guanti in pelle color vinaccia.

Nonostante la poca originalità, però, il fidanzato di Giulia De Lellis ha stupito tutti col suo primo look di Sanremo 2025, soprattutto in ragione del ‘particolare’ trucco adottato per la serata. Il rapper ha deciso di coprire (momentaneamente) tutti i suoi tatuaggi visibili su collo e viso con abbondante make-up, mostrandosi in versione ‘acqua e sapone’.

“Mi sono tolto tutti i tatuaggi per presentarmi come mamma m’ha fatto, come si dice a Roma. Non era un altro Tony Effe, ero sempre io, però più pulito”, è stata la spiegazione del cantante di Damme ‘na mano ai microfoni del Tg1.