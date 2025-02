Rose Villain, cosa ha pensato (davvero) durante l’urlo in platea a Sanremo: la reazione

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Rose Villain ha ricevuto un complimento ‘urlato’ in platea: cosa è successo in quel momento.

Dopo il debutto nel 2024 con Click Boom!, Rose Villain è tornata a Sanremo e lo ha fatto con un altro brano destinato a far cantare e ballare il pubblico per molto tempo. La sua Fuorilegge è già una hit ma, oltre che col talento, la 35enne catalizza l’attenzione di tutti con la sua innegabile bellezza. Che è stata esaltata in una modalità del tutto singolare nel corso della prima serata della kermesse.

Salita sul palco in un meraviglioso abito rosso a sirena, la cantante milanese è stata accolta da un fiume di applausi ma non solo. Poco prima dell’inizio del brano, nel silenzio totale, si è alzato un grido che è risuonato in tutto il teatro Ariston. “Sì ‘na pret” (sei una pietra), sono state le parole di uno spettatore in platea, che, con un’espressione in dialetto napoletano, ha voluto sottolineare la bellezza statuaria dell’artista. Che inizialmente non aveva capito cosa stesse accadendo, per poi reagire così.

“Sì ‘na pret”: come ha reagito Rose Villain al complimento ricevuto a Sanremo

Inizialmente aveva percepito solo un ululato, essendo concentratissima sull’esibizione ed indossando le cuffie. Quando è scesa dal palco, però, c’è stato un boato di risate. A raccontare tutto è stata proprio Rose Villain, che, ai microfoni di Fanpage.it, ha commentato l’episodio che l’ha vista protagonista nel corso della prima serata del Festival di Sanremo.

Un apprezzamento, quello arrivato dalla platea dell’Ariston, volo ad esaltare il fisico scultoreo dell’artista. Dopo l’accaduto, c’è chi non ha esitato a parlare di catcalling, ritenendo poco elegante l’espressione utilizzata dallo spettatore, ma Rose Villain non la pensa così. Il complimento ricevuto a Sanremo è stato più che apprezzato dalla cantante milanese e a dimostrarlo è una t-shirt

Il giorno successivo alla serata di apertura, la cantante ha girato per le strade di Sanremo con una maglia con la scritta “pret”. “Ormai la pietra è il mio nuovo simbolo, si na pret. Song na pret”. ha commentato ironicamente l’artista a Fanpage.it. Sul suo canale Instagram ufficiale, la cantautrice ha postato proprio uno scatto nel quale indossa la ormai famosa t-shirt, facendo impazzire i fan.

“Tutto ciò che potevi fare di iconico l’hai fatto”, ha scritto un utente in un commento al post, che ha ricevuto migliaia e migliaia di likes e interazioni. In tanti hanno apprezzato l’ironia della cantante che, tra uno scherzo e l’altro, ha ricordato a tutti il numero per supportarla al televoto: “CODICE 14”, si legge nella didascalia.