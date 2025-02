Fedez, nuovo retroscena su Sanremo: sorpresa alle prove (e finale inaspettato)

Il Festival di Sanremo è partito e il pubblico italiano è pronto a tuffarsi nell’universo sanremese per almeno una settimana. Non solo musica, ma anche tanto altro, nel corso dell’evento che catalizza l’attenzione del Paese. Tra i big più attesi dell’edizione, senza dubbio, Fedez, che è salito sul palco dell’Ariston reduce dal caos mediatico scatenato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona.

Il rapper ha portato in gara Battito, un brano dal significato intenso: una canzone d’amore che, come da lui dichiarato, nasconde in sé una dicotomia. È una dedica ad una donna, ma quella donna può essere la personificazione della depressione. In attesa di scoprire come proseguirà la gara di Fedez e quale sarà il destino del suo brano, c’è un retroscena che spunta dalle quinte del Festival e che riguarda proprio l’artista originario di Rozzano.

Sanremo 2025, Fedez ancora nell’occhio del ciclone: cosa è accaduto durale le prove prefestival

“Irrequieta”. È questo l’aggettivo che Fedez ha utilizzato per descrivere Battito, la canzone che ha portato in gara a Sanremo 2025. Una canzone nella quale il cantante tratta il tema della depressione, un disturbo col quale ha dovuto fare i conti personalmente e che ha avuto origine nella diagnosi di cancro al pancreas. Al momento non è possibile ipotizzare quale sarà la posizione in classifica finale di Fedez, ma le voci di corridoio fanno ben sperare.

Nelle scorse ore, poco dopo le ultime prove all’Ariston prima dell’inizio della kermesse canora, si è diffusa un’indiscrezione che potrebbe fornire alcuni indizi circa l’andamento della gara. All’entrata nel teatro, Fedez sarebbe rimasto colpito dalla presenza dei giornalisti in platea, che hanno potuto assistere alle prove generali alla vigilia del debutto. “Ah ma è pieno?”, ha commentato divertito l’artista, come riportato anche da Adnkronos.

Proprio quei giornalisti, al termine dell’esibizione, avrebbero omaggiato il rapper con applausi ed esclamazioni di approvazione. C’è chi ha parlato di vera e propria ovazione per Fedez e la sua Battito. Un inizio non da poco per il cantante, che ha tutte le carte in regola per piazzarsi nella parte alta della classifica. Anche perché, dal punto di vista social, Fedez è il re assoluto dei big di Sanremo 2025.

Con ben 25 milioni di followers complessivi tra tutte le piattaforme, il rapper può contare su una fanbase enorme, che può senz’altro incidere sul prosieguo della gara. Anche quest’anno (nonostante le polemiche del ‘caso Geolier’), il pubblico da casa può esprimere la sua preferenza attraverso il televoto, che avrà il peso percentuale del 34% (33% Giuria della Sala Stampa, tv e web e 33% Giuria delle Radio).