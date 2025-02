Fedez, arrivano le prime foto da Sanremo: gli occhi di tutti cadono su un particolare

Dopo Emis Killa, anche Fedez sarebbe stato pronto a ritirarsi dalla prossima edizione del Festival di Sanremo. Questa l’indiscrezione trapelata nei giorni scorsi, legata inevitabilmente al caos mediatico scatenato dalle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona. Secondo questa voce, il rapper, schiacciato dagli ultimi gossip, avrebbe deciso di rinunciare alla partecipazioni alla kermesse canora.

Una voce che però è stata smentita (almeno per il momento) dallo stesso artista, che, nelle scorse ore, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha condiviso i primi scatti dal palco dell’Ariston. Il cantante si è fatto immortalare di spalle, con lo sguardo rivolto verso la platea del teatro, e gli occhi di tutti sono caduti su un dettaglio in particolare. Qualcosa che, prima, non c’era: ecco di cosa si tratta.

Sanremo 2025, le prime foto di Fedez dal palco: ha un nuovo tatuaggio?

Nessun ritiro, nonostante la bufera nata dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla storia extraconiugale che avrebbe avuto per anni. Al momento nulla accredita l’ipotesi secondo cui Fedez rinuncerebbe alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Anche perché, nelle scorse ore, il rapper milanese era proprio sul palco dell’Ariston, a provare la canzone che porterà in gara, Battito, e la versione di Bella Stronza che eseguirà con Marco Masini nella serata di venerdì 14 febbraio, quella dedicata ai duetti e le cover.

Nei due scatti condivisi da Fedez sul suo seguitissimo canale Instagram, l’artista si mostra di spalle, col microfono in mano, prima da solo e poi in compagnia di Masini. Scatti che non sono passati inosservati poiché, come già detto, mettono parzialmente a tacere le voci di un ipotetico ritiro, ma non è l’unico aspetto che ha fatto discutere. Nelle foto, in tanti hanno notato un dettaglio inedito.

Tra i tanti tatuaggi che ricoprono il copro del rapper ne spunta uno nuovo: si tratta della scritta dietro al collo “Temet Nosce”, realizzata in caratteri gotici. Quella che appare sotto la nuca del cantante è una locuzione latina che significa “conosci te stesso”, una massima religiosa greco antica iscritta nel tempio d Apollo a Delfi, e che invita gli uomini a riconoscere la propria limitatezza.

Non si esclude, però, che il cantante abbia trovato ispirazione in un noto film. Nella trilogia di Matrix, l’Oracolo ha una targa in legno con la scritta in verde “temet nosce” (in caratteri gotici, come quelli del tattoo), che rappresenta un monito per gli Eletti, tra i quali Neo, per comprendere al meglio se stessi e raggiungere un livello superiore di coscienza e autocoscienza.