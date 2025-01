Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i co-conduttori del Festival: mistero sulla prima serata

Il countdown è già partito poiché manca meno di un mese dall’inizio della kermesse musicale più famosa del nostro Paese. Quella che partirà il prossimo 11 febbraio sarà l’edizione numero 75 del Festival di Sanremo e a condurla ci sarà Carlo Conti, alla sua quarta volta al timone dell’evento, di cui è anche direttore artistico.

Una sfida tutt’altro che semplice per il presentatore fiorentino, che sarà il primo a salire sul palco dell’Ariston dopo i cinque, fortunatissimi, Festival targati Amadeus. Coma ogni anno, anche stavolta il padrone di casa sarà affiancato da vari co-conduttori, sempre diversi per ciascuna sera. I loro nomi sono stati resi noti proprio da Carlo Conti, nel corso del TG1 delle 20 di ieri, mercoledì 15 gennaio 2025.

Chi sono i co-conduttori delle cinque serate del Festival di Sanremo 2025: da Bianca Balti a Mahmood

Nuovo annuncio del conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. E, insieme a quello relativo alla lista dei big in gara, si tratta della notizia più attesa dagli italiani in merito all’amata kermesse canora. Collegato in diretta col Tg1 delle 20 di mercoledì 15 gennaio, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso delle cinque serate del Festival, in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Un annuncio che si è aperto in modo anomalo, poiché Conti ha lasciato un alone di mistero intorno ai co-conduttori della prima serata. Dopo aver dichiarato di guidare la prima serata da solo, il conduttore ha aperto alla possibilità di portare sul palco due dei suoi amici storici. I nomi, al momento, sono top secret, ma sul web sono già partite le prime ipotesi, con la coppia formata da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni in pole position.

Più chiaro il quadro delle serate successive, con Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio protagonisti della seconda serata della kermesse, in onda mercoledì 12 febbraio. Per la terza serata arriverà un trio di donne meravigliose, formato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Nella serata dedicata alle cover, la penultima, Carlo Conti sarà affiancato da Mahmood e Geppi Cucciari mentre sabato 15 gennaio, per la finalissima, saliranno sul palco Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. E non si escludono sorprese, con ulteriori ospiti ad arricchire la serata di chiusura. A differenza degli altri anni, Conti ha scelto di essere affiancato da più artisti nel corso di ogni singola serata, prediligendo una conduzione corale e sicuramente più dinamica.