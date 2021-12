Mentre il mondo continua a interrogarsi sui reali motivi che tengono Charlene di Monaco lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai loro figli, spunta una pista dai contorni drammatici. La realtà sarebbe così terribile da compromettere serenità e uscite pubbliche della principessa…

Charlene di Monaco e il terribile segreto: “Sfigurata dalla chirurgia“

Charlene di Monaco sarebbe ricoverata in una clinica privata a causa di problemi di salute che il marito non ha specificato, ma secondo Pilar Eyre, giornalista che ha parlato del “giallo” al Daily Mail, dietro la prolungata assenza della principessa ci sarebbe una terribile storia.

Charlene, a suo dire, sarebbe stata sfigurata in modo irreversibile dalla chirurgia estetica, e un preciso dettaglio sarebbe l’indizio che documenta la situazione: il suo essere la sola a indossare la mascherina nella più recente foto di famiglia (quella che, per intenderci, aveva fatto sperare in una definitiva risoluzione positiva dei problemi di salute che l’avevano tenuta per mesi in Sudafrica).

Charlene di Monaco avrebbe affidato l’educazione dei figli Jacques e Gabriella a Palazzo, chiedendo espressamente alle cognate Stephanie e Carolina di crescerli e, in occasione del loro compleanno, il 10 dicembre, aveva postato su Instagram la foto dei piccoli sorridenti davanti alla torta. Secondo le ultime rivelazioni, però, la principessa Charlene di Monaco si nasconderebbe perché il suo volto sarebbe rimasto drammaticamente rovinato da un intervento eseguito a Dubai. Il mistero continua…