Charlène di Monaco: ecco perché non compare in pubblico

Il Gala della Croce Rossa è un evento tradizionale del Principato di Monaco: ogni anno, tutti gli occhi sono puntati su questo appuntamento esclusivo che vede riunirsi tutta la famiglia Grimaldi. Quest’anno è stato impossibile non notare l’assenza della principessa Charlène, moglie di Alberto.

Infatti, oltre al principe di Monaco, c’erano sua sorella Carolina con i figli Andrea Casiraghi e la moglie Tatiana Santodomingo, la figlia Charlotte e l’ultimogenito Pierre con la moglie Beatrice Borromeo. Presente anche il fratello della principessa Gareth Wittstock, ormai parte integrante della famiglia reale, insieme alla moglie Roisin Galvin.

Perché Charlène non c’era

L’assenza della principessa Charlène ha subito fatto sospettare di una crisi in atto tra lei e il marito e la volontà di allontanarsi dalla famiglia monegasca.

In realtà, è bloccata in Sudafrica per un problema di salute: lo ha raccontato lei stessa al magazine locale News24. Ha subito tempo fa un intervento per il rialzo del seno mascellare, un’operazione di routine per installare degli impianti nella zona dei molati. Purtroppo però ha sviluppato una grave infezione, che l’ha costretta ad altri piccoli interventi (è forse per quello che aveva rasato parzialmente la testa?).

La situazione resta delicata, poiché l’infezione ha coinvolto anche le orecchie e l’udito, rendendo impossibile sopportare la pressione dell’aereo. Questo le sta impedendo di tornare a Monaco da suo marito ma soprattutto dai suoi bambini, i gemelli Jacques e Gabriella, che come mostra su Instagram, non può far altro che videochiamare.

Niente crisi con il marito Alberto dunque, al quale dedica frasi piene d’amore e affetto sui social: lui starebbe organizzando un viaggio per andare a trovarla insieme ai loro bambini e dare tutto il supporto necessario per una pronta guarigione.