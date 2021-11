Charlene di Monaco lascia (di nuovo) il Principato per trovare rifugio in un luogo segreto. Nuova bomba dopo i gossip sulla sua lunga assenza e il tanto acclamato rientro a casa tra le braccia del principe Alberto e dei loro figli. Adesso a parlare è proprio lui, e spiega come stanno le cose (really?)…

Charlene di Monaco lascia tutto e va in un luogo segreto

Una manciata di giorni fa il mondo ha seguito il suo ritorno a casa, ma ora Charlene di Monaco sarebbe già partita lasciandosi alle spalle Principato e famiglia per essere portata in un luogo segreto.

Il motivo, secondo quanto rivelato dal marito in un’intervista a Monaco-Matin, sarebbe da rintracciare nella necessità di assoluto riposo lontano dai riflettori. Mentre intorno non spengono le voci di una crisi nel loro matrimonio.

“Charlene sta meglio, ma ha ancora bisogno di pace. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo“.

Si tratta di una nuova pagina amara nel capitolo della storia della principessa, nei mesi scorsi bloccata in Sudafrica a causa di problemi di salute che avrebbero richiesto diversi interventi e ricoveri in ospedale.