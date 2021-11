Charlene di Monaco torna a casa dopo la lunga assenza e una pioggia di sospetti sul presunto divorzio dal principe Alberto. Un post su Instagram sigilla il dolce momento del ricongiungimento della famiglia, spazzando via le ombre sulla coppia innescate dal temporaneo trasferimento della principessa in Sudafrica.

Charlene di Monaco torna a casa: su Instagram foto con marito e figli

Charlene di Monaco riabbraccia la famiglia a casa, nel Principato di Monaco che, per mesi, aveva lasciato per sottoporsi a delle cure in Sudafrica. Su Instagram arriva la foto che mette tutti a tacere (o quasi) sul presunto naufragio del suo matrimonio con il principe Alberto.

Lo scatto la ritrae mentre riabbraccia i suoi figli, Jacques e Gabrielle, al fianco del marito sorridente. Molto più di un semplice ritratto di famiglia, l’istantanea piomba sui social a spazzare i sospetti sulle sorti delle nozze e sulle sue condizioni di salute.

Charlene si trovava in Sudafrica dal maggio scorso, costretta, secondo quanto trapelato da palazzo, a un percorso terapeutico per guarire da una brutta infezione. Una situazione che l’avrebbe vista finire in sala operatoria più volte negli ultimi mesi e su cui, come dimostrato dalla foto del rientro a casa, non ci sarebbe spazio per dietrologie sentimentali. “Oggi è un giorno felice – si legge nel post sul suo Instagram ufficiale -. Grazie a tutti per avermi tenuto forte“.