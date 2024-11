Perché la cera per le sopracciglia potrebbe diventare il tuo prodotto beauty preferito

Sopracciglia sempre in ordine e dalla forma perfetta, come fare? La cera modellante potrebbe diventare il tuo prodotto beauty preferito. Ecco di cosa si tratta!

Per potersi prendere cura delle proprie sopracciglia a volte basta davvero seguire alcuni semplici accorgimenti. Le sopracciglia sono una parte fondamentale del viso, in quanto una buona forma e una corretta cura dell’area, ti permette di valorizzare lo sguardo e soprattutto di ottenere un volto più armonioso e ben delineato.

Ad oggi aumenta sempre di più la richiesta della cera per sopracciglia, ma cos’è esattamente e come si usa? Bisogna richiederla all’estetista oppure è possibile agire con il fai da te direttamente da casa? Ecco tutto quello che devi sapere su una delle tecniche più utilizzate per la cura dei peli delle sopracciglia!

Cera per sopracciglia, cos’è e come si usa

Le sopracciglia richiedono cure e attenzioni in quanto a lungo andare tendono a cambiare forma e soprattutto a diventare più folte.

Sicuramente la moda delle sopracciglia sottili e arcate è passata di moda, ma per mantenere la forma ideale delle proprie sopracciglia in base al proprio viso è importante sia pettinarle che rimuovere i peli in eccesso con l’utilizzo delle pinzette.

La cera per le sopracciglia è un ottimo modo per definire il look e valorizzare lo sguardo. In che modo? I prodotti proposti dai beauty brand sono ritenuti “modellanti”, quindi lo scopo è proprio quello di definire e scolpire le sopracciglia con l’utilizzo di un solo prodotto. In che modo?

Ti basterà prendere una quantità minima di cera con l’apposito pennellino e passarlo sulle sopracciglia andando a pettinare in maniera molto delicata verso l’esterno.

Trattandosi di un cera modellante puoi pettinare i peli delle sopracciglia nella direzione che preferisci così da fissarli definitivamente, solitamente per rimanere al passo con le tendenze è consigliato pettinare verso l’alto.

Per un effetto ancora più scolpito il suggerimento è quello di fare una leggera pressione con il pennellino, quindi pettina fino a quando la cera risulterà ben stesa e lascia asciugare all’aria. Se desideri dare più colore alle tue sopracciglia non dovrai fare altro che sistemarle con una matita della stessa nuance dei peli.

Noterai senza dubbio delle sopracciglia più folte, piene e soprattutto ben sistemate per tutto l’arco della giornata. Non dovrai fare ritocchi in quanto in questo modo il make up durerà più a lungo! Nel caso in cui tu abbia diversi buchi e la tua forma non sembra soddisfarti abbastanza, puoi sempre prendere in considerazione l’idea di fare un microblading.

Non perdere i nostri consigli su come infoltire le sopracciglia: troverai tante tips da mettere in pratica sin da subito!