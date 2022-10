Il catalogo Lidl Halloween 2022 per organizzare una festa velocemente

Arriva la festa più spaventosa dell’anno. Halloween è alle porte e si cercano i giusti costumi e il giusto addobbo per decorare la casa trasformandola in un luogo di divertente paura. E per essere pronti ad accogliere i bambini che vanno in giro per le case a fare dolcetto o scherzetto, servono tanti tanti dolci.

Per festeggiare con simpatia e convenienza non potevano mancare le offerte dei supermercati LIDL, dove ci sono tantissime opportunità per rendere il proprio Halloween originale e pauroso nel modo giusto.

Il catalogo Lidl: ecco cosa si trova

Foto Lidl

Tante le offerte a tema Halloween che come ogni anno comprendono costumi per adulti e bambini, decorazioni per le feste, gadget ed accessori. Non mancano dolcetti e cibo vario a tema Halloween. Le offerte del volantino sono valide da lunedì 24 fino al 30 ottobre 2022 con tanti prodotti a tema Halloween da 0.50 €, 1€ e 2€.

Per la casa ci sono decorazioni gonfiabili, in versione scheletro, fantasma, pipistrello e zucca. Ideale da appendere fuori dalla porta. Ognuno ad 1.99€. Ideali sempre per le decorazioni della porta, ma anche per delle eventuali scale interne, la catena luminosa di Halloween a forma di zucchette, pipistrelli e fantasmini. Hanno un timer da 6 ore con ripetizione automatica a cadenza giornaliera al costo di 3.99€ per una lunghezza totale di 1,80 metro. Non mancano candele di varia forma.

Nel catalogo Lidl si trovano anche vestiti per bambini e bambine. Per i maschietti sono disponibili costume da vampiro, mummia e scheletro, mentre per le femminucce si trovano maschere di unicorno, streghetta e una versione particolare dello scheletro. In entrambi i casi si tratta di 2 pezzi, dai 4-10 anni, a 8.99€.

Infine, non mancano caramelle, cioccolatini, biscotti, lecca lecca e gelati a forma di teschio, zucchette o mostri vari. Tantissime offerte per un dolcetto e scherzetto perfetto. Ma non solo. Per festeggiare al meglio si trovano anche prodotti come pasta, nuggets, pizza e snack vari tutti a tema Halloween.