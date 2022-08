Carolina di Monaco e il suo intramontabile amore (per i costumi interi)

Se c’è un grande amore nella vita di Carolina di Monaco, sovrana quantomeno del bon tòn sopra ogni cosa, questo è il costume intero: nonostante i dettami reali non vedano né abbiano mai visto di buon occhio gli scatti rubati in bikini, la primogenita di Grace Kelly non si è mai privata della gioia che il buon tempo trascorso al mare regala, trovando la sua dimensione ideale proprio in tali capi one-piece (rigorosamente in nero).

Esiste ovviamente tutta una fedele documentazione fashion a raccogliere le epoche sullo sfondo dei costumi interi della bella Carolina, ça va sans dire. E noi abbiamo qui tutta l’ispirazione vintage che ci serve.

Carolina di Monaco è l’ icona di stile a cui ispirarsi per il costume intero perfetto

Carolina di Monaco

Taglio olimpionico per il costume intero di Carolina di Monaco nel 1988, a Saint Tropez, dove la sobrietà della mise è bilanciata da una giocosa bandana sul capo.

Carolina di Monaco

Quello dell’estate 1978, invece, è iper femminile: poco sgambato ma fasciante e dallo scollo profondo.

Carolina di Monaco

Anno 1979: questa volta il costume è bianco, ultra chic, ed è inutile dire come ancora oggi il modello scelto da Carolina di Monaco sia virale nonché attualissimo grazie al maxi dettaglio a richiamare la recente tenzenza cut out sui fianchi.

Carolina di Monaco

Iconico il costume intero senza spalline risalente al lontano 1990, a risaltare filo e per segno la silhouette impeccabile della Lady.

Carolina di Monaco

Nel 2010 a Rio de Janeiro lo stile è ancora il medesimo, ma il costume nero appare diverso nello scollo, il cosiddetto “alla Marylin“.

Carolina di Monaco

Scollo profondo sulla schiena e costume one-piece di colore rosso per una giovane Carolina di Monaco intenta a prendere il sole: un modello tuttora fortemente richiesto, gettonatissimo per l’estate 2022.