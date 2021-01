Con la fine del 2020 abbiamo definitivamente detto “bye bye” all’anno del topo e stiamo per entare in quello del bufalo. Se l’oroscopo cinese ci parla di compatibilità e colori portafortuna, le maison di moda celebrano il capodanno cinese con delle capsule collection dedicate a questa festività che arriva da lontano.

Ogni anno, infatti, i luxury brand propongono in questo periodo collezione d’ispirazione orientale con campagne progettate ad hoc. Tra l’altro, spesso per realizzare le collezioni ispirate al capodanno cinese, i marchi del lusso si servono del segno zodiacale simbolo dell’anno. Quest’anno, appunto, tocca al bufalo, un segno intraprendente e versatile, proprio come le collezioni proposte dai vari brand.

Burberry per il capodanno cinese rivoluziona il suo monogram

Burberry punta sul monogram. Per celebrare l’anno del bufalo, infatti, il marchio diretto da Riccardo Tisci propone una nuova versione del suo monogram che celebrare proprio il “segno dell’anno”.

La campagna pubblicitaria è stata scattata dal fotografo di moda Feng Li e vede come protagonisti i modelli Liu Wen e Wang Xiangguo. La capsule collection comprende diversi capi e accessori, tra cui: cappelli, borse, t-shirt e giacche.

Dior

L’anno del bufalo viene celebrato anche da Dior. Nella sua capsule collection da uomo, ideata per celebrare il capodanno cinese, il rosso è il grande protagonista. Inoltre, viene reinterpretato il dialogo creativo tra il designer Kim Jones e l’artista Shawn Stussy.

Tra i capi e gli accessori proposti nella capsule collection troviamo, tra gli altri: scarpe, zaini, felpe e borse.

Foto sito ufficiale Dior

Prada festeggia il capodanno cinese con la collezione “Enter 2021”

Il marchio guidato dal direttore creativo Raf Simons propone per celebrare il capodanno cinese una capsule intitolata “Enter 2021”. Alla campagna per presentare la collezione hanno partecipato diverse star del mondo dello spettacolo, come le attrici Chun Xia e Zheng Shuang e il cantante, stella del K-pop, Cai Xu Kun.

Fendi

Fendi, più che concentrarsi sul bufalo, ha scelto di impostare la sua capsule collection dedicata al capodanno cinese sul colore simbolo per eccellenza di queta festività: il rosso.

Così ritroviamo questo colore, considerato di buon auspicio, su capi d’abbigliamento e accessori del luxury brand. Inoltre, sempre per l’occasione, è stata proposta una versione inedita dell’orologio Forever Fendi.

Vivienne Westwood

Vivienne Westwood sceglie di celebrare il Capodanno cinese attraverso un unico accessorio: una collana con maxi catena con pendete a forma di testa di bufalo ricoperta di cristalli. Un oggetto sicuramente importante e che non passa di certo inosservato, in puro stile Viviene Westwood.

Moncler celebra l’architettura cinese

Moncler si affida per la sua capsule al fotografo Leslie Zhang e propone capispalla con inserti in bianco e nero. La campagna pubblicitaria è basata sul colore rosso, con ambientazioni che ricordano le classiche architetture cinesi.

Gucci

Il brand capitanato da Alessandro Michele sceglie di puntare su uno dei personaggi più amati in Cina, ma anche nel resto del mondo: il gatto Doraemon. Il personaggio è presente così su tutti i più grandi classici di Gucci, dai mocassini alleborse, dalle t-shirt alle sneakers.

Miu Miu

Miu Miu celebra il capodanno cinese con una campagna, chiamata Always New, Always Miu, che vede come protagoniste: l’attrice Qiu Tan, Yifan Zhang, Gu Xue e Yuru Zhang. La collezione, più che ispirarsi al tema del bufalo, si concentra su abiti in stile college iper femminili.

The North Face

In questi giorni non si parla d’altro che della collaborazione tra Gucci e The North Face. Il brand, però, ha anche lanciato una capsule dedicata al Capodanno cinese, proponendo i suoi capispalla più iconici in rosso, decorati con motivi grafici ispirati all’arte cinese. Immancabili, ovviamente, il bufalo e i motivi floreali.

Nike

Anche Nike celebra il capodanno Cinese e propone una capsule collection ricchissima, con diverse reinterpretazioni di alcuni dei suoi modelli di scarpe più famosi. Dalle Dunk Low alle Blazer Mid SuperRep2, dalle Ari Max 2090 alle Jordan, Nike si è ispirata alle tradizionali feste popolari, introducendo grafiche che rimandano ai fiori e ai fuochi d’artificio.