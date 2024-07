Capelli secchi, i rimedi naturali per curarli e renderli più belli e luminosi

Rimedi naturali per contrastare i capelli secchi e renderle più forti, sani e in salute. Metti in pratica i nostri consigli e noterai subito dei miglioramenti!

Prendersi cura dei capelli è fondamentale, seguire una corretta hair care routine ti permette di ottenere un cuoio capelluto sempre ben pulito e una chioma luminosa, idratata e morbida. Nel caso in cui tu abbia dei capelli secchi, dovuti ad esempio dall’esposizione del sole, dalla salsedine o da altri fattori, potresti optare per i migliori rimedi naturali fai da te che ti aiuteranno a risolvere il problema.

Uno dei rimedi più importanti per prendersi cura dei propri capelli è seguire uno stile di vita sano e un’alimentazione ricca di minerali e vitamine che ti permette di far crescere capelli folti, idratati e sani. Inoltre, gli integratori ti permetteranno di far crescere i capelli anche più velocemente!

Quali sono quindi i rimedi naturali per trattare i capelli secchi e combattere una volta per tutte questo problema? Ecco i nostri consigli da mettere in pratica sin da subito!

Rimedi naturali fai da te per trattare i capelli secchi

Uno dei rimedi più efficaci in assoluto è fare gli impacchi. Oltre ad applicare almeno una volta a settimana la maschera idratante e nutriente, ti suggeriamo di rendere più efficace la tua hair care routine con l’olio di cocco.

Un prodotto facilmente reperibile, ti basterà applicarlo sui capelli asciutti prima del lavaggio e lasciarlo in posa per almeno 30 minuti. Applicane una piccola quantità altrimenti avrai difficoltà a rimuoverlo con lo shampoo!

Anche il burro di karitè potrebbe rivelarsi un perfetto rimedio naturale per combattere i capelli secchi e renderli più forti e luminosi. Applicalo come conditioner, quindi dopo aver effettuato il classico lavaggio con lo shampoo, procedi con una noce di burro e stendila sui capelli umidi ben strizzati.

Pettina i capelli, lascia in posa per almeno 5 minuti poi risciacqua con cura. Durante la messa in piega con spazzola e phon noterai i capelli molto più morbidi e idratati!

I semi di lino sono un perfetto alleato per la tua chioma, scegli un olio di qualità e applicalo sui capelli umidi prima dello shampoo. Lascialo agire per qualche minuto, poi procedi con lo shampoo e il conditioner che solitamente usi per la cura dei tuoi capelli.

I rimedi naturali ti aiuteranno solo se ti prenderai cura della tua chioma in maniera ben precisa. Evita di stressare i capelli con acconciature troppo strette, piuttosto lasciali sciolti e se hai necessità di portarli legati, opta per uno chignon morbida. Utilizza uno shampoo delicato e non troppo aggressivo, altrimenti rischi di seccare anche il cuoio capelluto.

Pettina i capelli delicatamente con una spazzola morbida, inoltre proteggili dai raggi solari con un prodotto per capelli. Se hai i capelli estremamente danneggiati, ti suggeriamo di prendere in considerazione l’idea di fare un trattamento alla cheratina presso il tuo parrucchiere di fiducia!