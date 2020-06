Versatili e semplici da gestire, i capelli lisci sono un un autentico passepartout per chi ama sbizzarrirsi con tagli corti, medi e lunghi sempre nuovi. Le possibilità di scelta, se si ha intenzione di cambiare look, sono numerose: i tagli per capelli lisci, di ogni lunghezza e di qualsiasi tipo, presentano mood e ispirazioni diverse ed eterogenee, in grado di adattarsi davvero a ogni esigenza di stile. Dal long bob super liscio, perfetto per dare volume e forza a capelli fini e sottili, al pixie cut, il taglio corto scalato e sfilato che dona movimento ai capelli lisci: ecco quali sono i look più belli da cui trarre la giusta ispirazione!

Tagli corti per capelli lisci

Grazie alla loro particolarità, i tagli corti sono quelli in assoluto più ricercati, sexy e pratici per donne di tutte le età. Molte sono le possibilità per chi decidere di cambiare radicalmente look, abbiamo raccolto per voi tanti suggerimenti per i tagli di capelli corti da cui trarre ispirazione. Per quanto riguarda i capelli corti e lisci, l’hairstyle da preferire se si desidera un look easy e veloce è il pixie cut. I capelli cortissimi lisci, infatti, sono molto semplici da gestire e si rivelano la soluzione ideale per chi vuole darci un taglio e sfoggiare un look che sappia farsi notare. In particolare, i capelli lisci corti con frangia occupano un posto speciale nel cuore delle beauty addicted amanti dello stile androgino ma con un tocco chic: in questo caso, consigliamo però di abbandonare il pixie cut e di convertirsi al bowl cut, ossia il taglio di capelli a scodella, eventualmente sfumato o rasato dietro per conferire alla chioma un’impronta più rock glam.

Tagli lunghi per capelli lisci

Le chiome extra-long non passeranno mai di moda, specialmente in caso di capelli super lisci. Chi per natura ha capelli a spaghetto può reputarsi fortunata: i tagli capelli lisci lunghi sono diventati un evergreen, soprattutto se pari e acconciati con riga al centro. Un hairstyle di questo tipo, solo apparentemente casuale ma in realtà studiato a regola d’arte servendosi dei prodotti haircare giusti, enfatizza la femminilità e regala personalità al look: del resto, chi dimenticherebbe mai una bellissima chioma lunga e liscia che si muove sinuosa ad ogni passo? In alternativa, optate per un taglio lungo scalato liscio, ideale per chi è alla ricerca di movimento e volume. Un’altra opzione da prendere in considerazione è la punta dietro a V, un taglio che, a quanto pare, non passerà mai di moda.

Tagli di capelli medi lisci

Lo spettinato è uno dei trend più in voga degli ultimi anni, quindi se siete alla ricerca di un taglio di capelli medi lisci optate per un long bob o un caschetto sfilato e scalato, specialmente in caso di capelli lisci e sottili. Questo tipo di acconciature, infatti, permettono di ottenere una chioma con più volume e, quindi, vaporosa, perfetta per dare movimento alle lunghezze e rafforzare il capello fine. I capelli lisci di media lunghezza sulle spalle, mai più lunghi, sono versatili e duttili: possono essere raffinati ed elegantissimi se acconciati con styling sleek e riga laterale, decisamente più casual se accompagnati da una frangia lunga e sfilata da aprire e scomporre sulla fronte. Il taglio medio si presta maggiormente alle esigenze di chi non ha particolare dimestichezza con spazzola e phon: la piega risulta facile e sbrigativa, e non è neppure necessario avvalersi di particolari spazzole o tecniche di asciugatura come invece alle volte occorre fare per i tagli di capelli lisci scalati.

Tagli capelli lisci con ciuffo o frangia

Con i capelli lisci è possibile sbizzarrirsi con i tagli, ecco perché la frangetta è super consigliata a chi decide di dare un tocco di stile in più alla propria acconciatura. Può essere portata piena su un taglio lungo o corto, leggermente sfilata in caso di capelli sottili e lisci. Dopo aver scoperto i nostri consigli, lasciatevi ispirare dalle foto sui migliori tagli che abbiamo raccolto per voi!