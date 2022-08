Canzoni, frasi e filastrocche di Halloween per i vostri bambini!

Per festeggiare Halloween con i bambini, non c’è niente di meglio di canzoni, frasi e filastrocche in rima da far loro imparare per farli divertire ancora di più! I bambini amano da impazzire questa festa, tradizione tutta americana ma che ormai ha preso piede anche nel Bel Paese.

La notte delle streghe e dei fantasmi sui più piccoli ha un fascino tutto particolare, la storia di Halloween li inquieta ma allo stesso tempo li attrae e li diverte moltissimo.

Non solo il classico “dolcetto o scherzetto” per celebrare Halloween, ma anche filastrocche e canzoncine per bambini in italiano che hanno come protagonisti streghe, zucche e fantasmi. Scopriamo le più belle e famose per un 31 ottobre super pauroso!

Filastrocche e canzoni sui fantasmi

I fantasmi sono forse la cosa che fa più paura ai bambini, perché non insegnare loro una bella filastrocca divertente proprio su di loro?

Un fantasma sopra il tetto

Dolcetto o Scherzetto

C’è un fantasma sopra il tetto.

Tanti bimbi golosoni

a bussar tutti i portoni.

Alle porte streghe belle

che pretendon caramelle.

C’è la zucca illuminata

con la faccia incavolata.

Sul balcone un gatto nero

sarà finto oppure vero?

Il fantasma golosone

C’è un fantasma golosone

mangia dolci a colazione,

e poi torte e cioccolata,

caramelle e marmellata,

pranza con mille pasticcini,

divora cento biscottini,

e alla sera per non sbagliare,

un panettone vuole mangiare.

Se continua a esagerare

presto potrà anche scoppiare.

Caro fantasma basta dolcetti…

è meglio se fai solo scherzetti!

Filastrocche su Halloween

Facciamo conoscere Halloween ai nostri bambini con frasi tratte da canzoncine e filastrocche proprio su questa festa così paurosa, per spiegare loro questa divertente tradizione.

Halloween, che paura

Notte di Halloween

qui non c’è anima viva

io sento dei passi

chi è che arriva?

C’è un fantasma! Oh no!

C’è un fantasma! Scappa!

C’è un fantasma! Ah-ah-ah-ah-ah!

Notte di Halloween

qui non c’è anima viva

io sento dei passi

chi è che arriva?

C’è uno zombie! Oh no!

C’è uno zombie! Attento!

C’è uno zombie! Ah-ah-ah-ah-ah!

Notte di Halloween

qui non c’è anima viva

io sento dei passi

chi è che arriva?

C’è un vampiro! Oh no!

C’è un vampiro! Aiuto!

C’è un vampiro! Ah-ah-ah-ah-ah!

Notte di Halloween

qui non c’è anima viva

io sento dei passi

chi è che arriva?

C’è una strega! Oh no!

C’è una strega! Salvatemi!

C’è una strega! Ah-ah-ah-ah-ah!

Notte di Halloween

qui non c’è anima viva

io sento dei passi

chi è che arriva?

C’è uno scheletro! Oh no!

C’è uno scheletro! Nasconditi!

C’è uno scheletro! Ah-ah-ah-ah-ah!

Filastrocca scacciapaura di Halloween, di Simona Maiozzi

E’ una notte scura scura di fantasmi e pipistrelli,

una notte di paura da far torcere i budelli.

E’ una notte di terrore che risveglia ogni vampiro,

una notte di rumore da far togliere il respiro.

Ma chi avanza da lontano con in mano il suo cestino?

E’ una mummia, un brutto nano, è una strega o un assassino?

Ma guardate: son bambini ! Sono mostri mascherati:

chiedono dolci e pasticcini ai vicini un po’ allarmati.

Van bussando ad ogni porta e ridendo a crepapelle

fan scherzetti di ogni sorta per avere caramelle.

Halloween, festa pagana è però una buona cura :

i timori li allontana e fa scappare la paura!

La notte di Halloween

Mostri e zombie con sacchetti

da riempire di confetti

Senti l’orco che voce roca

fa venir la pelle d’oca…

Sulle ali di un pipistrello

io ti succhierò il cervello…

Coi denti di barracuda

mangerò la tua carne cruda,

con le spire di un pitone,

io ti mangio in un sol boccone.

Mentre serpi e sanguisughe

ti faran venire le rughe,

Se ti mordono i serpenti

ti verrà il mal di denti…

E coi morsi degli scorpioni

ti verranno dei bubboni…

Oramai è finita

sta allegro in questa vita,

non scappare resta qui

è solo la filastrocca di Halloween!

Halloween

Uno scheletro col cappello

Un vampiro col mantello.

Maschere nere giù per la strada

Streghe eleganti con scarpe di Prada.

Mele candite in un sacchetto

Zampe di ragno come scherzetto.

Zucca fritta per contorno

Arrosto di corvo cotto nel forno.

Un fantasma che mette paura

Strani rumori nella notte scura.

Una casa fatiscente e stregata

Una tomba abbandonata.

Un gatto nero che sa parlare

Piccoli mostri che posson volare.

Halloween è la festa dei bimbi

E, perché no, anche dei grandi!

Halloween Halloween, di Jolanda Restano

Halloween Halloween stregato

coi tuoi fantasmi dal passato,

con le tue streghe impertinenti

ed i tuoi mostri stravaganti.

In questa notte di paura

fantasmagorica avventura

facciamo festa mascherati,

mangiamo dolci prelibati!

Nella notte è tutto scuro, di Jolanda Restano

Nella notte è tutto scuro,

vedo un’ombra lungo il muro,

sento un gatto miagolare

ed ho voglia di gridare!

Senti il grido nella notte?

Mi nascondo in una botte

guardo in mezzo a una fessura

tremo tutto ed ho paura!

C’è una strega tutta nera

con la sua magica sfera;

c’è un fantasma fluorescente

che spaventa la mia mente;

c’è una zucca ballerina

che rincorre mia cugina;

c’è un vampiro insanguinato

che vagheggia in mezzo a un prato

e col sangue fa: “Cin Cin!”

nella notte di Halloween!

Halloween festa stregata, di Jolanda Restano

Halloween festa stregata!

Ci spaventa la nottata!

Tutti fuori a notte fonda

festeggiam con baraonda.

Streghe, maghi e fantasmini…

Dolci, frittelle, cioccolatini!

Che ricetta eccezionale!

Che nottata micidiale!

Tante maschere stregate;

tante facce spaventate;

tanti dolci nei pancini;

tante zucche in lumicini.

E’ una festa un po’ paurosa,

con fantasmi e streghe a iosa!

E con maghi e mostri a frotte

trascorriamo questa notte!

Una zucca fluorescente

Ride e scherza allegramente,

un fantasma bianco e spaventoso

danza sotto un albero frondoso,

cade sotto un camino e puf!

Nero e fumoso diventò.

Uno scheletro sgarbato

chiede dolci a tutto fiato,

dicendo: “ah! ah! ah!”

Prende dolci a quantità.

Zucca di Halloween, di Jolanda Restano

Zucca di Halloween stregata

come sei bella illuminata,

come mi guardi sorridente,

come mi sembri stravagante.

Mi terrorizzi, un pochettino,

con quel tuo sguardo malandrino:

in questa notte, o zucca arancione,

riempimi di dolci e zabaione!

Girotondo della paura, di Paola Parazzoli

Paura gigantesca

paura appiccicosa

paura più assillante

di una mosca noiosa.

Paure che hai dentro

paure che hai fuori

paure che ti tengono

come i raffreddori.

Ce l’hanno proprio tutti,

non è escluso nessuno,

un po’ di tremarella

se la porta dietro ognuno.

Ce l’hanno i calciatori,

bagnini ed avvocati,

ce l’hanno i genitori,

bambini e fidanzati.

Allora come fare

come si fa a scocciare

la chiudi dentro un sacco

e poi la butti in mare?

Non esiste una ricetta

e neppure una magia

un poco di paura

ti tiene compagnia.

Vorrei una maschera

Vorrei una maschera

così spaventosa,

che tremi la gente

più coraggiosa;

da strega o fantasma,

da mostro o vampiro,

da scheletro bianco

che vagoli in giro

tra gli alberi spogli

nel lume lunare,

così che la gente

si metta ad urlare.

E nessuno sappia

che il più spaventoso

di tutti i costumi

ce l’ha il più pauroso.

Canzoni sulle streghe

Maghi, streghe e fate sono forse i personaggi più affascinanti di questa festa: scopriamo le più belle filastrocche di Halloween proprio su di loro da insegnare ai nostri bambini.

Le streghe

Tremate, tremate,

le streghe son tornate!

Cantan, ridono, sghignazzano,

e intorno ad un baobab

ti fan baubao!!!

Bimbetto vuoi dolcetto

o scherzetto?

Ce n’è in quantità

per la tua felicità!

Ghiga e Ghega sono maghe, di Roberto Piumini

Ghiga e Ghega sono maghe,

son megere con le rughe

o, la gente dice, streghe.

Fanno gesti, pappe grigie,

purghe, gemiti e magie,

piogge gelide o roghi,

velenosi sughi ed aghi:

basta solo che le paghi.

C’è una strega molto brutta

C’è una strega molto brutta

che ha perduto la parrucca

è rimasta tutta pelata

ed è anche arrabbiata.

Cerca di quà, cerca di là

la mia parrucca dove sarà?

Guarda in su guarda in giù

ma è sparita non c’è più.

Prende allora la sua scopa

e fa un giro per l’Europa

ma al ritorno verso sera

perde anche la dentiera.

Siede allora sopra un vaso

ma le si stacca pure il naso

e mentre si toglie le scarpe vecchie

le si staccano anche le orecchie.

Prende allora i cerotti

per attaccare i pezzi rotti

ma la iella non è finita

le si staccano anche le dita.

Allora la strega fuori di sè

si guarda allo specchio e sapete chi c’è?

Ci sono io che la guardo in faccia

le faccio la lingua e la boccaccia

poi all’improvviso le grido “BUUH”

lei scappa via e non torna più!

Ecco perché adesso le streghe non si vedono più!

Canzone delle sette streghe

Vieni, vieni in mezzo al bosco,

sette streghe io conosco

vivono in una casina

tutta zucchero e farina.

Vieni non aver paura,

Se la notte è scura, scura

Ci rischiarerà il cammino

Una lucciola col lanternino.

Vieni mano nella mano,

camminiamo piano, piano

troveremo una casina

tutta zucchero e farina.

C’è una strega grassa, grassa,

rompe tutto quando passa;

ce n’è una senza denti,

quando mangia non la senti.

Ritornello:

Ma la strega Pimpinella

Si nasconde nella scodella,

ma la strega Pimpinella

Si nasconde nella scodella.

Ce n’è una vanitosa

Che sta tutto il giorno in posa;

Ce n’è una molto bella

Che prepara la ciambella.

Ritornello:

Ma la strega Pimpinella

Si nasconde nella scodella,

ma la strega Pimpinella

Si nasconde nella scodella.

Ce n’è una molto vecchia

Porta l’acqua nella secchia;

Ce n’è una che con gli aghi

Fa le calze per i maghi.

Ritornello:

Ma la strega Pimpinella

Si nasconde nella scodella,

ma la strega Pimpinella

Si nasconde nella scodella.

Ce n’è una magrolina

Che si alza la mattina

Per svegliar le sue sorelle

Con un piatto di frittelle!

Ritornello:

Ma la strega Pimpinella

Si nasconde nella scodella,

ma la strega Pimpinella

Si nasconde nella scodella.

Dolcetto o scherzetto?

L’espressione più famosa di Halloween (che potete insegnare in inglese ai vostri bambini: Trick or treat?) diventa una simpatica filastrocca, declinata in due versioni. Voi quale preferite?

Dolcetto o scherzetto

Aprite la porta voi che siete lì dentro

O vi farò prendere un bello spavento.

Qui venuto, infatti, sono

per chiedere un dolce oppure un dono.

Prendo di tutto. Lo sapete no?

Caramelle, biscotti, noccioline, bonbon

Ma se preferite posso accettare

Anche qualcosa che non sia da mangiare.

Un treno, una bambola, un pupazzo, un carillon

Quel che vorrete io prenderò

E se proprio non avete nulla da offrire

Aprite comunque o vi farò inorridire.

Con la mia maschera da vampiro

Spavento chiunque quando vado in giro.

Aprite, dunque, signore e signori

É da mezz’ora che sono qui fuori!

Dolcetto o scherzetto? di Jolanda Restano

O mi dai un buon dolcetto,

o ti becchi uno scherzetto!

Devi fare questa scelta

muoviti, su, fai alla svelta!

Non hai tempo di pensare

sono qui per spaventare

chi i dolcetti non mi dà

prima o poi si pentirà!