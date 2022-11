Alcol e calorie: aperitivi e drink fanno ingrassare? I consigli del nutrizionista

Trascorrere del tempo libero con le proprie amiche bevendo un drink è un vero e proprio momento di pace assoluta che ci permette di staccare la spina. Ma quanto ci costano, in termini calorici, un calice di vino, un cocktail o un super alcolico?

Bere alcol fa ingrassare? Scopriamo tutti i dettagli a cominciare da quante calorie sono presenti negli alcolici.

Quante kcal sono presenti nell’alcol?

Gli alcolici si ottengono tramite la fermentazione degli zuccheri o dei cereali oppure tramite la distillazione delle bevande stesse.

Considerando che un 1 gr di alcol contiene 7 kcal e 1 gr di zucchero ne contiene 4, è facile intuire il mix di calorie che si genera nei cocktail e negli alcolici in generale.

In dosi contenute alcuni alcolici, come il vino rosso, fanno bene alla salute, alla circolazione e al cuore perché possiedono delle sostanze chiamate flavonoidi, ma il bicchiere deve essere uno e comunque un bicchiere da tavola non un boccale, così come vuole la dieta mediterranea tipica dei nostri antenati.

Quanti grammi di alcol etilico ci sono nelle bevande?

Per calcolare i grammi di alcol di una bevanda si segue questa formula: gradazione alcolica x 0,8 x volume della bevanda. Se stiamo bevendo 100 ml di vino rosso da 12 gradi il calcolo sarà: 100 x 0,12 x 0,8 = 9,6 grammi di etanolo/alcol etilico.

Per lo zucchero invece, dato che sull’etichetta non è indicato, vi basterà assaggiare la bevanda in questione, più è dolce, più è calorica perché avrà più zuccheri.

Alcol e allenamento

L’alcol non fa bene ai nostri muscoli e i motivi principali sono due:

Riduce la sintesi di proteine e il nostro muscolo ne è ricco. Ricordiamo che il muscolo è formato dal 75% di acqua e la restante parte da proteine, per cui cerchiamo di limitare l’alcol e di avere una buona idratazione giornaliera. Già questo ci darà allo specchio un aspetto migliore.

Riduce la produzione di testosterone che è un ormone molto importante per la composizione corporea e per il mantenimento dei nostri muscoli, alleati importanti per gestire le calorie nel lungo periodo.

Quanto alcol posso bere al giorno?

Un bicchiere di vino o di birra è sempre gradito e condiviso in alcuni contesti sociali che possono essere cene, feste di amici o eventi che riuniscono le famiglie.

Questo ci fa capire che l’alcol fa parte della nostra cultura per cui è altamente improbabile eliminarlo dalle nostre tavole, ma possiamo limitare il suo consumo a dosi che sono tollerate dal nostro corpo.

Ecco il motivo per il quale gli studiosi parlano di dose alcolica.

Una dose alcolica, pari a 12 grammi di alcol, sono uguali a 300 ml di birra, 125 ml di vino rosso o 40 ml di superalcolico.

Cerchiamo ogni giorno di non superare queste dosi.

Vediamo alcuni esempi di alcolici con le rispettive calorie in esso contenute:

1 bicchiere di vino rosso a 10° (150 ml) = 82 Kcal

1 bicchiere di vino bianco a 11° (150 ml) = 105 Kcal

1 bicchiere di vino cotto tipo Porto (50 ml) = 80 Kcal

1 bicchiere di kir (150 ml) = 225 Kcal

1 bicchiere di vino moscato (150 ml) = 240 Kcal

1 vodka all’arancia (150 ml) = 163 Kcal

1 Bloody Mary (150 ml) = 211 Kcal

1 bicchiere di champagne (150 ml) = da 105 a 180 Kcal (da brut a secco)

1 birra piccola (330 ml) = da 125 a 200 Kcal

1 Martini (80 ml) = 128 Kcal

1 bicchiere di gin (80 ml) = 177 Kcal

1 whisky (40 ml) = 100 Kcal

Alcol e cibi calorici

Un’altra problematica legata alle calorie degli alcolici è che li accompagniamo sempre a cibi calorici, il vino con i formaggi ad esempio, e i cocktail con patatine, salatini etc e quindi l’apporto calorico sale alle stelle.

Questo discorso non vuol dire che non si possono bere cocktail o che il vino è da escludere, però che bisogna fare molta attenzione e conteggiare anche queste calorie se si segue una dieta ipocalorica.

Per concludere: bere con moderazione è sempre una strategia vincente, anche per quanto riguarda le calorie!