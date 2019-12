Calendario dell’Avvento: quale comprare online?

Non sono solo i bambini ad attendere con gioia e felicità l’arrivo del Natale: anche noi adulti abbiamo il diritto di goderci l’attesa nel migliore dei modi possibili, ecco perché il calendario dell’Avvento rappresenta un’ottima idea anche per i grandi. In commercio possiamo trovare una vasta scelta di prodotti di ogni tipo che soddisfa i desideri di chiunque. Se siete alla ricerca dei migliori calendari dell’Avvento da poter acquistare per uso personale o da regalare ad un’amica o collega, abbiamo selezionato per voi alcuni prodotti da non perdere.



Tantissimi articoli a tema food, così come calendari dell’Avvento con dentro 24 sorprese dedicate al beauty; protagonisti di questo Natale sono anche i personaggi di Harry Potter, i Lego e… scopriamoli tutti!

I calendari dell’Avvento (non solo per bambini)

Vedendoli a prima vista potrebbero sembrare dei semplici calendari dell’Avvento da regalare ad un bambino. Effettivamente nascono come giochi per i più piccoli, ma potrebbero essere un ottimo regalo anche per gli appassionati. Partiamo dai Lego: sono amatissimi dai grandi e dai più piccoli, infatti per quest’anno il calendario dell’Avvento City Town è uno dei più richiesti. Potrebbe piacervi?

Ma non è tutto, perché l’azienda danese è entrata nel cuore di tutti i fan di Harry Potter grazie al suo calendario dell’Avvento dedicato alla saga più magica di sempre. Nella confezione sono presenti un set di costruzioni e tantissimi personaggi, essenziali per ricreare le avventure della scuola di magia di Hogwarts a tema… natalizio! Qui dove è possibile acquistarlo.

Per un’attesa ancora più magica, i fan degli Avengers e della Marvel possono acquistare il calendario dell’Avvento con all’interno i personaggi più famosi e amati non solo dai più piccoli. Una collezione che ha già conquistato tantissime persone! Calendario con miniature funko acquistabile qui.

In alternativa, per i bambini, è possibile creare dei calendari dell’Avvento fai da te dove inserire dolciumi e giocattoli. Qui alcune idee per realizzarli a casa.

L’attesa magica e divertente con Bic

Per tutti gli amanti della cancelleria, la confezione creata dalla Bic è sicuramente un calendario da non perdere. Matite per colorare, pennarelli, pastelli a cera, penne, cartoline e adesivi, tantissimi prodotti che rendono felici non solo i piccini, ma anche tutti gli appassionati di materiale da scrittura. Si può comprare cliccando qui.

Yankee Candle per un attesa profumata

Chi non conosce l’azienda specializzata nella produzione di candele in diversi formati e dalle fragranze irresistibili? Yankee Candle per Natale non poteva che lanciare la sua meravigliosa confezione. Al suo interno possiamo trovar ben 24 candele profumate accompagnate da un portacandele dal design unico. Le fragranze rendono l’atmosfera natalizia ancora più magica! Da acquistare comodamente con un paio di click su Amazon.

Un calendario da… bere!

Per tutti gli amanti del tea: l’English Tea Shop è il calendario dell’Avvento perfetto per voi! Ogni giorno potrete gustarvi una tisana biologica dal sapore natalizio da bere in compagnia di un buon libro e un dolce fatto in casa. Qui il link per comprarlo. Avete voglia di dolci coccole golose? Ci sono anche tantissimi calendari dell’Avvento… tutti da mangiare!

Un’attesa glamour

Sono tanti i calendari dedicati al mondo beauty: per quest’anno, avrete sicuramente l’imbarazzo della scelta, da Sephora a Nyx, fino ad arrivare alla confezione firmata proprio da Amazon. Una delle più richieste è la Douglas Beauty, dove al suo interno è possibile trovare 24 prodotti di bellezza che vi terranno compagnia fino al Natale. Qui la pagina dove acquistarlo.

Un calendario dell’Avvento super natalizio

Cambiando completamente genere, potreste optare per il calendario dell’Avvento più divertente del momento: il Revensburger è un percorso colmo di sorprese in cui ogni giorno avrete il compito di indagare e scoprire come salvare Babbo Natale. Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

Nessuno dei calendari proposti vi ha entusiasmate? Che ne dite di provare a farne uno con le vostre mani? Qui ci sono tantissime idee originali per creare dei calendari dell’Avvento fai da te davvero spettacolari!