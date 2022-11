Calendario dell’Avvento di lusso: questo costa più di 5000 euro

Una sorpresa al giorno per aspettare il Natale tra regalini e dolcetti? La moda del calendario dell’Avvento ormai ha invaso non solo il mondo dei più piccoli (qui alcune idee fai da te per bambini), ma anche quello di noi grandi. Siamo certe che questo calendario dell’Avvento di lusso vi lascerà senza fiato: costa più di 5000 euro e nasconde sorprese che promettono di lasciare il segno… Qual è? Scopritelo con noi!

Il calendario dell’Avvento di lusso 2022? Costa oltre 5000 euro…

Foto Pixabay | monicore – Regali di Natale

Non tutti possono permettersi un Natale nel segno del lusso, ma chi può farlo quest’anno potrà scegliere di aspettare il giorno più magico del 2022 con un calendario dell’Avvento davvero particolare.

Tra i vari calendari dell’Avvento 2022 c’è quello targato Montblanc, un Happy Holiday Calendar che dietro ogni finestra nasconde un regalo speciale Montblanc!

Soltanto 100 i pezzi disponibili, ognuno dei quali contenente 24 regali Montblanc: tra le sorprese strumenti da scrittura, prodotti lifestyle e accessori… Il prezzo di questo particolare calendario dell’Avvento 2022? Costa più di 5000 euro, esattamente 5100 euro!

Gli altri calendari dell’Avvento nel segno del lusso…

Tra i calendari dell’Avvento di lusso non mancano favolose idee per il beauty e il make up, come l’edizione 2022 del calendario dell’Avvento Dior. Uno scrigno stellato ideato dall’artista Pietro Ruffo nasconde 24 sorprese pronte a farci innamorare… al costo di 480 euro.

E ancora il Calendario dell’Avvento Alveare by Guerlain, decorato per l’occasione dall’artista Aleksandra Miletić con 25 sorprese meravigliose al prezzo di 590 euro. Uno scintillante scrigno nasconde bellissimi regali da portare sempre con sé…

Il conto alla rovescia per il Natale è già iniziato anche in casa Swarovski e costa 700 euro! La magia delle feste racchiusa in un calendario dell’Avvento 2022 con 25 creazioni in cristallo che rappresentano alcuni dei più bei personaggi del brand. Tante decorazioni per la casa, la tavola o l’albero di Natale sono pronte a sbarcare tra i regali di chi vuole un’attesa all’insegna della particolarità…

E voi avete scelto il vostro modo di aspettare il Natale? Se non avete ancora deciso quale calendario dell’Avvento comprare, online e negli store fisici ci sono tantissime altre idee pronte a catturarvi, ottime soluzioni anche per i regali da fare a chi amate!