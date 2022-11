Per rendere ancora più magica e dolce l’attesa del Natale, si fa sempre più frequente l’uso dei calendari dell’Avvento, diventati ormai un’usanza di cui non si può più fare a meno. Tante le possibilità in commercio, dalle caramelle alla cioccolata, ma non solo.

Ad oggi, il calendario dell’Avvento è fatto per tutti, per i più piccoli ma anche per i più grandi. Tutte le marche di dolciumi e prelibatezze propongono il loro personale calendario dell’Avvento che su Amazon si trova di ogni tipo e forma.

Calendari dell’Avvento: cioccolato

Calendari dell’Avvento: dolcezze irresistibili – Foto Amazon

Sono senza dubbio i più richiesti e i più vari in commercio. Si possono trovare tantissimi calendari dell’Avvento raffiguranti i vari cartoni animati che vanno per la maggiore, ma soprattutto in commercio ci sono moltissimi calendari delle varie marche di cioccolato: Lindt, KitKat, Baci perugina, Smarties, Ferrero Rocher oppure Milka e Kinder.

Quest’ultimi sono quelli più richiesti dai bambini: il primo contiene 24 cioccolatini ripieni di latte, deliziosi e natalizi, mentre il secondo contiene confezioni ridotte di Kinder Maxi, Kinder cioccolato, Kinder Cereali, Kinder Schoko Bons e Kinder Sorpresa. Entrambi con una confezione specifica dedicata al Natale.

Calendari dell’Avvento: caramelle

In alternativa al solito cioccolato, si può optare per il calendario Avvento fatto di caramelle. Uno fra tutti è quello dell’Haribo. E’ un regalo perfetto ed ottimo per l’intera famiglia. Il calendario avvento Haribo ha, al suo interno, le gustosissime caramelle gommose della famosa marca tedesca, in vari gusti e si può comprare direttamente online.

Sempre in tema caramelle si può trovare il calendario avvento Chupa Chups. Tanti gusti assortiti, dalla fragola al limone alla cola, lecca-lecca e caramelle di ogni tipo: per un’attesa dolce e gustosa. Un appuntamento quotidiano che renderà il buongiorno ancora più delizioso. Un calendario dell’Avvento perfetto per tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi.