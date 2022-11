Calendario dell’Avvento: quale comprare online?

Tutti attendono il Natale, grandi e piccini. È il periodo dell’anno preferito da tantissimi che lo aspettano con gioia e felicità. E quale modo migliore di vivere l’attesa se non con un calendario dell’Avvento che rappresenta un’ottima idea per qualunque età.

Ci sono tantissimi calendari in commercio ma è anche possibile fare dei calendari fai da te per bambini, con dolci o altre sorpresine.

Se si è alla ricerca dei migliori calendari dell’Avvento da poter acquistare per uso personale o da regalare ad un’amica o collega, si può scegliere tra una vasta offerta di prodotti di ogni tipo che soddisfa i desideri di chiunque: articoli a tema food per i più golosi, così come calendari dell’Avvento con dentro 24 sorprese dedicate al beauty. Ci sono sorprese per tutti i gusti e per tutte le tasche, anche per quelle più generose con il calendario dell’avvento più costoso del mondo.

Calendari dell’Avvento beauty per tutte le tasche

Foto sito Sephora

Le proposte dei calendari dell’avvento beauty sono infinite e tutte fortemente allettanti. Sephora, NYX, Yves Saint Laurent, Clinique, Lancòme e Maybelline, sono alcuni dei brand che propongono i loro prodotti per il conto alla rovescia fino a Natale. In alcuni calendari si trovano dei prodotti full size, in altri mini size, ma sicuramente ogni calendario si compone di 24 sorprese tra make-up, trattamenti skincare, prodotti per capelli e accessori vari.

Calendari dell’Avvento per golosi

Foto Amazon

Ideale non solo per i bambini, i calendari dell’avvento fatti di dolci e cioccolato sono i più noti e i più ricercati. Ferrero, Milka, Kinder e tante altre deliziose proposte, rendono l’attesa del Natale ancora più magica e deliziosa. Tutte le marche di dolciumi e prelibatezze propongono il loro personale calendario dell’Avvento che su Amazon si trova di ogni tipo e forma.

Calendario dell’Avvento fai da te per i bambini

Foto Shutterstock/ Shaiith

Per entrare nello spirito natalizio e vivere la magia del Natale giorno dopo giorno ci sono tante idee per realizzare un fantastico calendario dell’Avvento fai da te per bambini: sacchettini appesi o scatoline a forma di casetta, ma anche calendari con piccoli regalini.