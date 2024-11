Calendario dell’Avvento 2024 per bambine: tante idee per il Natale

Tante sono le idee per regalare un Calendario dell’Avvento adatto alle bambine. In vendita, esistono varie soluzioni perfette per il Natale.

È inutile negarlo: il Natale si sta avvicinando! Il momento più bello dell’anno è sempre più vicino e un Calendario dell’Avvento è un ottimo modo per fare il conto alla rovescia. Soprattutto i bambini – ma anche gli adulti, diciamocelo! – non vedono l’ora che Babbo Natale arrivi. I Calendari dell’Avvento permettono di scoprire, giorno dopo giorno, una sorpresa bellissima.

In vendita, esistono diversi calendari a questo scopo e che trattano gli argomenti più disparati. Scopriamo insieme tante idee per il Natale e qual è il Calendario dell’Avvento 2024 migliore per le bambine.

Il Calendario dell’Avvento 2024 per bambine: Harry Potter in versione LEGO e Funko

Uno dei migliori Calendari dell’Avvento 2024 per bambine è quello di Harry Potter. La saga letteraria e cinematografica di Harry Potter rende il periodo natalizio – ogni anno – sempre più speciale. Harry è il mago più amato dai bambini. Cosa c’è più magico di Hogwarts a Natale? Le sorprese sono ben 24 e si tratta, ovviamente, di oggetti che faranno felici tutti gli amanti della saga. Sono disponibili sia in versione LEGO che Funko.

All’interno sono presenti accessori, mini-figure e mini-costruzioni che riguardano questo magico mondo. Il tema Harry Potter è, sicuramente, coinvolgente per le più piccole, ma anche le più grandi.

Calendario dell’Avvento per bambina di 10 anni: Barbie Cutie Reveal

Barbie Cutie Reveal è il Calendario dell’Avvento adatto a una bambina di 10 anni (se vogliamo, anche a bambine più piccole o più grandi). Per un countdown natalizio magico, è possibile trovare una Barbie invernale al suo interno con cambi d’abito, accessori e sorprese colorate e che riguardano la moda.

Ovviamente, si tratta di un Calendario dell’Avvento adatto a tutte le appassionate di Barbie che, certamente, vi farà fare una bellissima figura e farà contenta la vostra bambina!

Calendario dell’Avvento LEGO a tema Natale

Infine, un evergreen è il Calendario dell’Avvento LEGO a tema Natale. Questo può accompagnare voi genitori e le vostre bambine con una sorpresa da scoprire ogni giorno. Essendo a tema Natale, sono presenti trenini, slitte, cassette delle lettere e molto altro ancora.

I giocattoli LEGO stimolano la creatività e hanno un buon rapporto qualità-prezzo. La confezione è, poi, perfetta per essere regalata. Per le adulte sono, invece, disponibili i Calendari dell’Avvento beauty, come il Calendario dell’Avvento di KIKO.