Da Sephora puoi trovare i migliori prodotti per la cura delle tue labbra

Come avere labbra morbide e sempre idratate? I prodotti migliori li trovi sicuramente da Sephora, ecco cosa non deve assolutamente mancare nel tuo beauty case!

Spesso ci si prende cura del proprio viso, come il contorno occhi ad esempio, dimenticandosi quanto siano importanti anche le labbra.

Questa zona del viso così tanto delicata ha bisogno di determinate accortezze, altrimenti rischia di seccarsi e screpolarsi nel giro di poco. Specialmente d’inverno, le labbra vanno protette dalle basse temperature: avere un burrocacao o un balsamo labbra nel proprio beauty case è fondamentale.

Quali sono i migliori prodotti che puoi acquistare comodamente anche da casa sul sito online di Sephora? Se hai la possibilità visita uno degli store presenti in tutta Italia per vedere il prodotto di persona, altrimenti mettilo nel carrello e attendi l’arrivo del corriere per ricevere uno dei migliori prodotti per la cura delle tue labbra!

Sephora, burrocacao e balsamo labbra da avere assolutamente per affrontare l’inverno

Prendersi cura delle labbra è importantissimo, per farlo inoltre basta davvero poco. Oltre a fare uno scrub almeno una volta a settimana, è importante trattarle più volte al giorno con un burrocacao o un balsamo labbra.

Da Sephora trovi tantissimi prodotti, molti anche in offerta, che ti permetteranno di avere labbra sempre in salute, morbide e pronte a ricevere le tinte labbra di tendenza.

Uno dei migliori prodotti in assoluto che puoi trovare da Sephora è sicuramente l’olio per labbra al miele di Gisou, un prodotto in grado di esfoliare le labbra rendendole morbide e luminose. Un altro prodotto valido per la cura delle labbra è il balsamo di Summer Fridays, è 100% vegano ed è ideale per lenire e idratare delle labbra già secche.

Il brand Sephora propone il suo balsamo per labbra Glaze Balm, dalla texture cremosa e idratante rende le labbra anche più colorate. Too Faced non ne sbaglia una e il suo balsamo per le labbra arricchito da una miscela di minerali, burri ricostituenti, acqua di cocco e acido ialuronico, è senza dubbio uno dei migliori da avere sempre con sé.

Per chi desidera ottenere delle labbra più piene, dovrebbe assolutamente provare l’Hydrating Peptide Lip Butter: il burrocacao di Nudestix è perfetto per ottener non solo labbra morbide e idratate, ma anche per avere un effetto rimpolpante!

Per chi cerca un trattamento labbra idratante e anti age può prendere in considerazione il prodotto Pour Preserve Lip Treatment di Olehenriksen, da applicare mattina e sera per labbra sempre protette e idratate! Non ti resta che scegliere il balsamo labbra o burrocacao più adatto a te e metterlo nel carrello.