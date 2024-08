Perché il burro struccante potrebbe diventare il tuo prodotto beauty preferito

Burro struccante, il prodotto beauty per rimuovere il make up è sempre più richiesto. Ecco di cosa si tratta e come funziona!

La skincare è un ottimo modo per prendersi cura della pelle del corpo e del viso, motivo per cui va effettuata due volte al giorno, ovvero sia al mattino che la sera prima di andare a letto. Per mantenere una pelle sana, giovane e luminosa è fondamentale usare prodotti di qualità e che siano adatti alla tipologia di cute da trattare.

Oltre a conoscere le regole per struccarsi correttamente, è importante anche capire quanto sia fondamentale rimuovere il make up ogni sera. Andare a dormire con il trucco potrebbe a lungo andare danneggiare il viso.

Uno dei prodotti più efficaci per la rimozione del make up è il burro struccante. Che cos’è esattamente e come funziona? Ecco perché potrebbe diventare il tuo prodotto beauty preferito!

Cos’è il burro struccante e come funziona

Latte detergente, bifasico, acqua micellare, sono tanti i prodotti da poter utilizzare per rimuovere il make up completo. Eppure c’è un prodotto che ad oggi sembra stia diventando il preferito di tutte le amanti del make up e della beauty routine: il burro struccante.

Un prodotto più che efficace, è in grado di rimuovere il make up, anche quello waterproof, spalmandolo semplicemente con le dita. Cos’è il burro struccante? Si tratta di un prodotto che ha l’obiettivo di rimuovere il trucco e di detergere il viso allo stesso tempo, ha una consistenza burrosa poiché realizzato con oli biologici e un alto apporto di burro.

Oltre ad essere uno struccante a tutti gli effetti, il burro nutre e idrata la pelle rendendola soffice e morbida. Come funziona la sua applicazione? Tutto quello che devi fare è prendere una noce di burro dal contenitore e iniziare a stenderlo su tutto il viso con movimenti circolari e delicati. La pelle dovrà essere completamente asciutta, quindi procedi in questo modo fino a quando non sentirai il make up completamente colato.

A questo punto puoi procedere con il classico lavaggio, quindi risciacqua il viso. Ti consigliamo di provare per un periodo di tempo la doppia detersione, ovvero lavare il viso subito dopo aver utilizzato il burro con un classico detergente schiumogeno. Il burro struccante, quindi, può diventare a tutti gli effetti un detergente viso della tua skincare serale.

Trovare lo struccante per il trucco occhi adatto, talvolta, può rivelarsi un vero problema. Molti prodotti potrebbero provocare bruciore, sappi che con il burro struccante vai sul sicuro. La sensazione di pulito e di morbidezza non potrà che rendervi soddisfatte!