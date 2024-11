Come ottenere un bucato morbido con l’asciugatrice e profumare i panni in modo naturale

L’asciugatrice è un elettrodomestico che ha cambiato la vita quotidiana di tante persone che, disperate, non riuscivano a far asciugare i panni velocemente e con buoni risultati (soprattutto, in autunno e in inverno). Entrata ormai a far parte della routine quotidiana del bucato, l’asciugatrice rende, quindi, più veloce l’asciugatura, donando anche un’incredibile morbidezza ai capi.

Per riuscire, però, a ottenere realmente il massimo dall’asciugatrice – come profumo e morbidezza – è importante conoscere alcune strategie. Scopriamo insieme di più su come ottenere un bucato morbido con l’asciugatrice e come profumare i panni in modo naturale con le palline di lana.

Le palline di lana per un bucato morbido con l’asciugatrice

Non tutti, forse, ne sono a conoscenza, ma le palline di lana sono un rimedio pratico ed ecologico per ottenere un bucato morbido senza l’uso di ammorbidenti chimici. Si tratta, inoltre, di un ottimo modo per diminuire i tempi di asciugatura. Occorre fare attenzione che le palline siano realmente in lana, affinché non danneggino l’asciugatrice. Queste aiutano a velocizzare l’asciugatura, distendendo i tessuti con il loro peso e garantendo una morbidezza aggiuntiva.

Come usare l’asciugatrice per non stirare? La presenza delle palline di lana nel cestello dell’asciugatrice, infatti, evita che le fibre dei tessuti possano indurirsi – assorbono anche umidità – rendendole, di fatto, più morbide. Le palline di lana vanno, quindi, semplicemente aggiunte nell’asciugatrice con i vestiti e possono – come detto – evitarci, inoltre, di dover stirare.

Come profumare i panni e l’asciugatrice in modo naturale fai-da-te

Le palline di lana possono permetterci anche di profumare i panni in asciugatrice senza ammorbidente, oltre che l’elettrodomestico stesso. Come? Vi basterà versare qualche goccia di olio essenziale sulle palline di lana prima di procedere con l’asciugatura. Pensiamo, ad esempio, a fragranze come la lavanda, il bergamotto, il lemongrass, la cannella, il limone, il cedro o l’arancio dolce. Rappresentano – come detto – anche un modo per evitare l’utilizzo di ammorbidenti sintetici che contengono, comunque, sostanze chimiche dannose per l’ambiente.

Ricordate di non tenere mai i panni in asciugatrice tutta la notte: appena terminato il ciclo di asciugatura, il segnale acustico ci avvisa di aprire subito lo sportello e uscire i panni appena asciugati. Evitate, inoltre, di caricare eccessivamente il cestello per un’asciugatura ottimale e controllare le etichette sui capi da asciugare, prima di riporli all’interno dell’elettrodomestico. Infine, una volta terminato il ciclo di asciugatura, lasciate le palline ad asciugare all’aria, così che possano eliminare l’umidità accumulata. Che aspettate a ricorrere a questo rimedio completamente biodegradabile? Scoprite anche gli errori da non commettere con l’asciugatrice e come pulire casa senza fatica in modo facile e veloce.