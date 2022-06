Moda

Ops, I did it again: Britney Spears si sposa e il suo vestito è da fiaba

Ops, I did it again: Britney Spears si sposa e il suo vestito è da fiaba Britney Spears l'ha fatto di nuovo! Cosa? Si è sposata con Sam Asghari, sfoggiando un abito dalle linee classiche firmato dalla stilista più in voga del momento!