Le tendenze della primavera-estate 2021 in fatto di borse vedono i brand iconici reinterpretare i loro classici o proporre nuovi modelli, inaspettati e colorati. Queste bag, però, molto spesso hanno dei prezzi proibitivi. Ci fanno quindi sognare, ma allo stesso tempo possono spezzarci il cuore.

Ma non temete. Fortunatamente in commercio esistono tantissime borse, proposte dai brand low cost, che si ispirano ai nostri modelli iconici preferiti, ad un prezzo decisamente più accessibile e che ci fa immeditamente tornare il sorriso.

Diamo quindi un’occhiata alle borse più cool di stagione (e le loro alternative low cost), dove Bottega Veneta e Prada sono le protagoniste assolute.

Bottega Veneta – Chain Pouch

Foto Bottega Veneta

L’oggetto del desiderio di questa primavera-estate 2021 è la Chain Pouch di Bottega Veneta, una clutch morbida e voluminosa in nappa da portare a spalla o in mano. Così amata, da far sorgere tantissime alternative low cost, come per esempio quella di Primark o di ASOS Design.

Prada – Cleo

Foto Prada

Tutte le it girl la sfoggiano, il risultato è che tutte la vogliono: nell’anno in cui il logo di Prada torna ad essere sinonimo di moda, la Cleo è la protagonista delle tendenze borse primavera-estate. Modello baguette in pelle, è amatissima in bianco o nei toni pastello, come l’alternativa low cost di ASOS Design.

Yves Saint Laurent – Loulou

Foto Saint Laurent

Eterna: così si potrebbe definire la Loulou di Yves Saint Laurent, borsa da spalla da giorno capiente e pratica, ma assolutamente glamour. Mango ne proporne una propria versione low cost sempre molto elegante grazie alla doppia catena.

Dolce&Gabbana – Devotion Medium

Foto MyTheresa

L’uncinetto torna prepotentemente tra le tendenze primavera-estate su vestiti ma anche borse, come la Devotion di Dolce&Gabbana, elegante ed estiva. Interessante anche l’interpretazione del trend fatta da Zara.

Ted Baker – Soocon

Foto Zalando

La tote bag Soocon di Ted Baker è da avere: disponibile in 4 colorazioni diverse, è una delle borse più di tendenza della stagione, praticissima e ampia, è super resistente. Tra le borse da giorno più cool del momento, la tote bag è sicuramente perfetta come alternativa allo zaino, oppure per andare al mare (ricordate la Cèline?).

Jacquemus – Le Panier Soleil

Foto Farfetch

Lo stile rilassato e chic della costa francese rivive nelle collezioni Jacquemus e ovviamente nella borsa Le Panier Soleil, in paglia intrecciata e dettagli in pelle coloratissimi, rendendola perfetta per la spiaggia ma anche per la città. Molto simile la proposta di H&M, altrettanto strutturata e pratica. La borsa ideale che vorremmo sfoggiare al mare durante le nostre vacanze.

Bottega Veneta – Chain Cassette

Foto MyTheresa

La Chain Cassette di Bottega Veneta è la borsa della stagione, meglio ancora se in colore verde. Zara, infatti, ne propone una simile (per non dire identica) proprio in questo colore, brillante e primaverile.

Prada – Re-Edition 2000

Foto Prada

Se come abbiamo detto, Prada è di nuovo la maison che detta legge, allora torna anche l’iconico nylon di borse e zaini. Re-Edition 2000 è la versione aggiornata di un modello iconico, divenendo un punto di riferimento nelle tendenze borse della primavera-estate. Come dimostra, il modello simile ma low cost di H&M, sempre in nylon.

Fendi – Basket

Foto Fendi

Può una minibag in poliuretano essere terribilmente cool? Sì se a firmarla è Fendi. Basket è realizzata in plastica riciclata ed è impreziosita dal logo ton sur ton ed è disponibile in 4 colori diversi. Costa esattamente 6,99 euro la versione di H&M in lilla pastello.

Pinko – Mini love bag puff woven studs

Foto Pinko

Mini Love Bag Puff di Pinko (che in qualche dettaglio richiama l’iconica Gucci) è in morbida nappa trapuntata con applicate borchie di diverse dimensioni che formano un motivo geometrico: una reinterpretazione rock della classica tracolla in pelle con catena.