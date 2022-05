Le borsette più cool? Le troviamo su Shein

Maxi bag o mini bag? Shopper o borsa per il mare? Basta fare un giro tra gli scaffali virtuali di Shein, azienda di vendita online di fast fashion cinese, per trovarsi di fronte all’imbarazzo della scelta. L’unico problema sarà resistere alla tentazione di acquistare carrelli carichi di capi di abbigliamento e accessori. In particolare, le borse Shein accontentano gusti ed esigenze più disparate, ecco dunque 3 modelli di tendenza da acquistare su Shein!

Di alta moda? No, borse Shein

In linea con la filosofia dei brand di fast fashion (che prende ispirazione dalle collezioni di alta moda per rivisitarle e regalarci pezzi più a buon mercato), Shein si rifà ai modelli di borse e pochette più cool della stagione. Il primo esempio è una borsetta intrecciata che ci ricorda pericolosamente i raffinati modelli Bottega Veneta. Nel colore più vivo della stagione: l’arancio vitaminico!

Foto Shein

Se amate la moda minimalista di Prada, su Shein abbiamo trovato la borsetta che fa al caso vostro! Ispirata alla nuovissima Borsa Triangle Prada, ma in giallo lime, il colore più cool della stagione!

Foto Shein

Quale borsa abbinare col nostro outfit serale? Tra i modelli più di tendenza da sfoggiare vi sono sicuramente quelli ispirati ai luccicanti anni 2000. Tempestati di cristalli e magari da abbinare a un paio di sandali gioiello!

Foto Shein

Riusciremo a non riempire l’armadio di borsette?