Bonus vacanze 2022: cos'è, come funziona e a chi spetta

Anche quest’anno agevolazioni per le ferie, ma il Bonus vacanze 2022 assume una veste diversa rispetto a quello del Governo Conte (che si poteva richiedere fino al dicembre 2021) e si spacchetta in tre formule differenti. Vediamo nel dettaglio cos’è, come funziona e a chi spetta.

Bonus vacanze 2022: cos’è e come funziona

Il Bonus vacanze così come precedentemente previsto dal Governo Conte non esiste più, al suo posto i bandi Inps per l’estate a favore di alcune categorie di persone. Si tratta di una misura che affianca altri interventi dello Stato per sostenere le famiglie con redditi più bassi, come Bonus 200 euro e Bonus Spesa 2022.

Estate INPSieme Senior 2022

Il primo è “Estate INPSieme Senior 2022”, bando per l’assegnazione di un contributo per soggiorni turistici in Italia rivolto ai pensionati, ai loro coniugi e figli disabili conviventi (appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo IPOST). L’obiettivo è permettergli di fruire di soggiorni estivi – di 8 o 15 giorni, rispettivamente con contributo di massimo 800 o 1400 euro – in località di mare, montagna, termali o culturali in un periodo tra giugno e ottobre 2022, con rientro entro il 1° novembre 2022.

Estate Inpsieme Italia 2022 e Estate INPSieme estero e vacanze tematiche Italia 2022

Gli altri bandi Inps sono rivolti agli studenti figli (o orfani ed equiparati) dei dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione.

“Estate Inpsieme Italia 2022” è rivolto a allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre che secondaria di secondo grado se disabili ex art.3, comma 1 e 3,della legge 104/92, oppure invalidi civili al 100%. Permette di fruire di soggiorni estivi in Italia tra giugno e agosto con rientro entro il 4 settembre 2022. L’importo massimo del contributo è di 600 euro per 8 giorni o 1000 euro per 15 giorni.

“Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022” è dedicato a studenti della secondaria di secondo grado offre la possibilità di un contributo per soggiorni studio all’estero e vacanze tematiche in Italia durante la stagione estiva 2022 , da giugno ad agosto, con rientro entro la stessa data del predetto bando. In questo caso l’importo massimo è è 2000 euro.