Bonus mamme lavoratrici, come funziona e come richiederlo

Tutto quello che occorre sapere sul Bonus mamme lavoratrici 2024: a chi spetta, come funziona e come richiedere il beneficio.

Il governo Meloni ha introdotto una misura in favore delle mamme lavoratrici che ha come obiettivo di favorire la vita delle donne che hanno figli, e di conseguenza mira a incentivare le nascite nei prossimi anni.

Infatti si tratta di un beneficio che vale non solo per l’anno in corso, cioè per il 2024, ma si estende anche al 2025 e fino al 31 dicembre 2026. In particolare sono stati stanziati circa 240 milioni di euro solo per il primo anno di questo triennio. Vediamo di seguito i dettagli.

Come funziona il bonus mamme lavoratrici 2024

Andiamo a scoprire nel dettaglio in cosa consiste questo beneficio in favore delle famiglie italiane, che non è un bonus sociale ma è rivolto in particolare delle mamme che lavorano, ecco quali sono i requisiti per ottenerlo.

Innanzitutto partiamo con il dire di cosa si tratta, quindi come funziona il bonus mamme lavoratrici. In sostanza è uno sconto totale che vale fino a 3000 euro all’anno (calcolati su base mensile) che si attua sui contributi previdenziali a carico delle lavoratrici che hanno dei figli.

Poi vediamo a chi si rivolge il bonus mamme lavoratrici, cioè a chi spetta. Per ottenere il beneficio occorre essere donne con figli in possesso di un regolare contratto a tempo indeterminato o part time, non importa se dipendenti pubbliche o di aziende private.

Fanno eccezione, quindi sono esclusi, i rapporti di lavoro domestici, le donne pensionate, le donne disoccupate, le donne che hanno un contratto a tempo determinato, le collaboratrici occasionali.

Nel dettaglio, l’esonero è dovuto alle donne che hanno almeno due figli. Quindi per le madri con due figli l’agevolazione spetta fino a che il bimbo più piccolo compie 10 anni e vale per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Per le donne che hanno tre o più figli il bonus mamme lavoratrici si estende fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo. Può essere utile conoscere anche quali sono i bonus scuola e università per i giovani studenti.

Sono escluse, quindi non hanno diritto al Bonus mamme lavoratrici, le donne che hanno un solo figlio, anche se disabile.

Come richiedere l’agevolazione

Come richiedere il beneficio? In realtà non occorre fare espressamente una richiesta né presentare alcuna domanda per ottenere il Bonus mamme 2024.

In sostanza sarà lo stesso datore di lavoro a riconoscere l’agevolazione in maniera del tutto automatica in busta paga, a partire da gennaio 2024 e fino a dicembre 2024 per le mamme di due figli e fino a dicembre 2026 per le mamme che hanno tre o più figli.