Bonus scuole e università: tutto quello che c’è da sapere su come abbattere i rincari

Nel 2023 sono disponibili diversi bonus per aiutare le famiglie nelle spese scolastiche e universitarie dei figli: ecco quali sono.

Il rientro a scuola, quest’anno, è drammatico: si stima una media di spesa di 1.200 euro a figlio per l’acquisto dei libri di testo e del necessario scolastico. Una spesa che raddoppia o triplica se si tratta di studenti universitari. Per questo lo Stato ha messo a disposizione diversi bonus per agevolare le famiglie. Il primo importante contributo è il bonus libri scuola, ovvero un sostegno economico erogato sotto forma di voucher o rimborso che, come indica il nome, è destinato all’acquisto di testi scolastici. Il bonus è stato rinnovato anche per l’anno 2023-2024 e, come negli anni precedenti, sono le singole Regioni a regolarlo.

Ogni regione ha imposto i propri requisiti per l’accesso al bonus, per cui è necessario controllare lo sportello online della propria Regione di appartenenza per capire se si soddisfano i requisiti reddituali richiesti per usufruirne. I fortunati beneficiari potranno spendere il bonus (il cui importo varia a secondo delle regioni) per l’acquisto di libri di testo per le scuole medie e superiori. Oltre al bonus libri c’è anche il bonus 100 e lode, nato nel 2007, che premia gli studenti che superano l’esame di stato con il massimo dei voti. Quest’anno il bonus è pari a circa 80 euro e va richiesto direttamente alla propria scuola superiore, che comunicherà allo Stato i dati relativi allo studente che si è diplomato con 100 e lode.

Bonus scuola: come risparmiare sull’istruzione nel 2023

Ma i bonus non sono soltanto per gli studenti più giovani: anche chi va all’università può godere di alcuni aiuti specifici. Ad esempio è in vigore dal 2017 la No Tax Area, ovvero la misura che garantisce l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie agli studenti con un Isee non superiore ai 13mila euro, valida per chi si iscrive ad un corso di laurea o ad un corso AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale).

Inoltre per chi ha un reddito tra i 13mila ed i 30mila euro il MIUR prevede una riduzione delle tasse, in percentuale alla fascia di reddito alla quale si appartiene. Quest’anno inoltre sono attivi anche due bonus che aiutano principalmente gli studenti fuorisede. Si tratta del bonus affitto studenti e della detrazione affitto studenti. Il primo è rivolto in realtà a tutti i ragazzi che non hanno ancora compiuto 31 anni e che vivono in affitto, principalmente usato dagli studenti fuori sede.

Si tratta di un contributo che può andare da minimo 991,60 euro ad un massimo di 2.000 euro. Il bonus si ottiene sotto forma di detrazione fiscale, richiedendolo nel modello 730 e possono accedervi tutti coloro che hanno un reddito massimo di 15.493,71 euro. La detrazione affitto studenti fuorisede è simile, ma richiede requisiti specifici e la detrazione sale al 19%. Non ci sono limiti di età e la soglia di reddito è pari a 120mila euro annui, ma lo studente deve provare di frequentare un’università distante almeno 100 km dal proprio Comune di residenza.