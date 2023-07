Bonus sociale, al via le domande: requisiti e scadenze

Approvata la modulistica per richiedere il bonus sociale: in cosa consiste, come inoltrare l’istanza e a chi è destinata l’agevolazione.

Lo scorso 7 luglio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto interdirettoriale n. 118 che rende disponibili i moduli utili a richiedere il “social bonus” e quelli per il bilancio delle spese effettuate dagli Enti del Terzo Settore a sostegno di alcuni progetti, secondo quanto disposto dagli art. 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 89/2022.

Annunciata sul sito l’imminente disponibilità della piattaforma informatica di cui gli enti potranno usufruire per richiedere la partecipazione entro le date stabilite. Collegandosi al portale servizi.lavoro.gov.it. sarà possibile reperire i moduli dove andranno inserite, nella sezione “Cronogramma delle attività Progettuali”, le attività di riferimento previste nell’art. 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 89 del 23 febbraio 2022.

Cos’è il bonus sociale e i limiti per presentare la domanda

Come si legge nell’art.81 del Codice del Terzo settore, l’erogazione equivale al 65% delle spese liberali sostenute da persone fisiche e al 50% di quelle effettuate da enti o società per enti del Terzo settore. Affinché questi ultimi possano usufruire del vantaggio in compensazione tramite F24, i progetti da essi presentati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non devono avere finalità commerciali: gli unici obiettivi riconosciuti come validi ai fini del bonus devono essere il sostegno del recupero degli immobili pubblici inutilizzati e di quello dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Nel dettaglio, la procedura di compilazione del modulo prevede che esso sia:

in formato PDF

firmato digitalmente o autografato dall’avvocato rappresentante l’ente richiedente.

Inoltre, il modulo deve riguardare informazioni attinenti a:

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, sistemazione delle aree esterne alla struttura in oggetto

indagini

progettazione, direzione dei lavori, controllo della sicurezza.

Ogni membro coinvolto nel progetto è tenuto a compilare il modello A1. Il modello B invece serve a dichiarare che i soggetti abbiano tutti i requisiti di legittimazione, siano idonei alla sottoscrizione degli atti, che non ci siano cause di divieto, sospensione o decadenza, che l’ente sia in piena regola con i versamenti dei contributi previdenziali, delle imposte, delle tasse e che sia stato ottemperato l’obbligo di assicurazione dei volontari.

Circa i tempi di presentazione dell’istanza, la legge stabilisce che le domande vadano presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno.