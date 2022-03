Bonus assunzioni 2022: a chi spetta e come funziona

Buone notizie anche per il 2022 sul fronte assunzioni: bonus prorogati per incentivare l’ingresso di donne e giovani under 36 nel mercato del lavoro. Si tratta di una misura rivolta a chi ha maggiori difficoltà di inserimento e gli incentivi prevedono una serie di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro. Per usufruirne, come nel caso del bonus casalinghe, occorre avere precisi requisiti.

Bonus assunzioni: a chi spetta la misura per sostenere l’ingresso nel mercato del lavoro

Il bonus assunzioni 2022 spetta ai datori di lavoro che assumono due categorie di lavoratori: donne e giovani sotto i 36 anni. Si tratta di sgravi che riguardano il comparto contributivo e la legge di Bilancio ne ha previsto la proroga per l’anno in corso. L’intervento stabilito dal Governo, quindi, si riferisce principalmente a esoneri contributivi per l’occupazione femminile e giovanile.

Bonus assunzioni donne

Il bonus assunzioni donne prevede uno sgravo contributivo pari al 100% dei contributi Inps a favore delle aziende che assumono lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti:

almeno 50 anni di età ed essere disoccupate da oltre 12 mesi

ed essere disoccupate da oltre 12 mesi qualsiasi età se residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue e senza lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

qualsiasi età se svolgono professioni in settori caratterizzati da disparità occupazionale di genere e senza impiego da almeno 6 mesi

qualsiasi età ovunque residenti e senza impiego da almeno 24 mesi

Bonus assunzioni giovani under 36

Il bonus assunzioni giovani under 36 prevede allo stesso modo uno sgravio di contributi del 100% per i datori di lavoro che assumono persone sotto il 36° anno d’età. Tutti i bonus prevedono una soglia massima di esonero contributivo pari a 6mila euro annui, con durata non superiore ai 36 mesi.