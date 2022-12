Arriva il bonus vista. Si tratta di una misura che può essere richiesta una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare con valore dell’ISEE non superiore ad euro 10.000 annui, per l’acquisto, che deve essere stato effettuato nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista oppure di lenti a contatto correttive.

L’erogazione del contributo è gestita attraverso una applicazione web, accessibile dopo aver effettuato un’autenticazione sul sito internet dedicato che è raggiungibile dal sito del Ministero della salute. Attraverso questa app si può fare la registrazione dei richiedenti e l’accreditamento dei fornitori di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Rientra tra i bonus da poter richiedere come la carta risparmio spesa o il bonus bollette.

Ecco come richiedere il bonus e quando farlo

Bonus vista: come ottenere 50 euro e risparmiare su occhiali e lenti a contatto – Foto Pixabay/ Myriams-Fotos

Il bonus è valido per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’erogazione è emessa in base all’ordine temporale di arrivo delle richieste ed è fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili, per gli acquisti effettuati in ognuno degli anni indicati.

L’erogazione del contributo è gestita attraverso l’applicazione web, accessibile dopo aver effettuato l’autenticazione sul sito internet dedicato.

A poter beneficiare del programma sono i membri di nuclei familiari con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, cioè l’ISEE, che non deve essere superiore ad euro 10.000 all’anno in base ai sensi del comma 438 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista oppure le lenti a contatto correttive.

Un aiuto importante per chi deve cambiare gli occhiali o chi è costretto ad usare le lenti, o magari semplicemente non può permetterselo.