Arriva la nuova Carta risparmio spesa. Nel 2023 i nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro potranno beneficiare di questa nuova misura che rientra tra gli interventi contenuti nella Legge di Bilancio 2023 che hanno l’obiettivo di sostenere le famiglie e i cittadini meno abbienti, accanto alla conferma e al rafforzamento del meccanismo del bonus bollette.

Si tratta di una carta che potrà essere utilizzata esclusivamente per alcuni tipi di acquisti, il cui obiettivo è quello di aiutare i cittadini a far fronte ai rincari.

La Carta risparmio 2023 non è molto diversa dal Bonus spesa, la carta gestita dall’INPS e rivolta a cittadini con meno di 3 anni o più di 65 anni già in vigore nel nostro Paese. Le due misure non si sa ancora se andranno a coesistere o se l’una escluderà l’altra.

Cosa si può acquistare e cosa no con la Carta risparmio spesa 2023

Carta risparmio spesa: come funziona e cosa si può comprare – Foto Pixabay/ reverent

Con la nuova Carta risparmio, si potrà acquistare solo determinati prodotti e solo in alcuni negozi. La carta nasce come sostegno economico per la spesa alimentare o per altri prodotti di prima necessità, inclusi i prodotti per l’igiene personale, da acquistare in supermercati e negozi aderenti all’iniziativa.

Ancora non si conosce la lista dei prodotti ammessi, così come quella dei negozi convenzionati. Il governo emanerà un apposito decreto in cui saranno contenute queste informazioni.

Saranno i Comuni che dovranno gestire i fondi stanziati anche in base alla numerosità dei cittadini, ed è per questo che non è ancora possibile sapere a quanto ammonterà l’importo spettante. Per esempio, la social card attualmente in vigore consente di ricevere dallo Stato 80 euro ogni due mesi per sostenere determinate spese. Inoltre, questa può essere utilizzata per pagare le bollette di luce e gas, oltre che per comprare alimenti o beni prima necessità.