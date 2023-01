Arriva su Rai 1 “Black out – Vite sospese”, la serie tv con Alessandro Preziosi ambientata in Trentino

Arriva su Rai 1 “Blackout – Vite sospese”, una serie in quattro prime serate a partire da domani, lunedì 23 gennaio. Si tratta di un mistery intenso ed emozionante che si svolge durante le vacanze natalizie nella Valle del Vanoi, in Trentino.

“A causa di una slavina un gruppo di persone resta intrappolato in un albergo nella Valle del Vanoi. Tra loro ci sono segreti inconfessabili, rapporti ambigui, menzogne e un assassino”, è la trama di una delle serie più attese dell’anno. Una coproduzione Rai Fiction – Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi.

La neve è uno degli elementi che ha contrassegnato inevitabilmente la lavorazione della serie tv. “Personalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per 13 settimane in un luogo dove non c’era niente e questo non mi era mai capitato prima. Non è stato facile”. Parola di Alessandro Preziosi, protagonista della serie, insieme ad un nutrito cast di attori internazionali, Aurora Ruffino, Marco Rossetti, Rike Schmid, Caterina Shulha, Mickaël Lumière.

La trama

“Black out – Vite sospese” – Foto instagram @rai1

Si tratta di un mistery-drama ambientato in alta quota. È un racconto spettacolare, fatto di suspence, ma anche di sentimenti e umanità. I protagonisti sono i clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino. Qui trascorrono le feste di Natale in compagnia dei propri cari.

Il colpo di scena arriva quando la terra trema e il distacco di un’imponente slavina isola la valle e impedisce i soccorsi possibili dall’unico passo che la collega con il resto del mondo. Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. Così quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza, si trasforma in un’esperienza intensa. Restano intrappolati personaggi con segreti da nascondere, identità celate e ambigui professionisti pronti a tutto. Tra di loro c’è anche un assassino.