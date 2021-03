Il cantante italiano Benjamin Mascolo, ex membro di Benji & Fede, ha chiesto alla sua fidanzata Bella Thorne di sposarlo e lei ha detto sì.

La giovane coppia, 27 anni lui e 24 lei, stanno insieme dall’aprile 2019 e dopo due anni sono sono pronti a fare il grande passo. Hanno dichiarato di voler fare un doppio matrimonio appena si potrà, uno negli Stati Uniti e uno in Italia. Lei, infatti, è nata in Florida, mentre Benji, italo-australiano, è nato a Modena. L’annuncio è stato fatto tramite Instagram, dove lei ha mostrato il fantastico anelli di diamanti.

La loro è una storia assolutamente contemporanea: hanno iniziato a seguirti sui social nel 2016, instaurando un rapporto assolutamente virtuale fatto di like e commenti, salvo poi conoscersi nel 2019. Sotto il sole del Coachella Festival il colpo di fulmine è stato immediato, tanto che hanno deciso di affrontare la distanza “oceanica” che li separava. Un amore travolgente, che li ha portati desiderare di passare tutta la vita insieme.

Benji e Bella Thorne: il 2021 è il loro anno

Il 2021 è un anno ricco per Benji e Bella Thorne dal punto di vista sentimentale ma anche lavorativo e artistico.

Lui ha recentemente pubblicato il primo EP da solista intitolato California firmandosi B3N, nell’attesa di esibirsi nel concerto di addio del duo che formava con Federico Rossi, rimandato l’anno scorso e previsto per il prossimo maggio.

Lei, modella attrice Disney e cantante, dopo aver recitato nel film Time is Up a fianco del suo fidanzato in autunno, ha in progetto di proseguire anche con la sua carriera di regista e cantante. Inoltre Bella ha un seguito di followers notevole, come dimostra l’ampio successo riscosso su OnlyFans: ha guadagnato un milione di dollari solo nelle prime 24 ore di attività, arrivando a due nella prima settimana, battendo ogni record.