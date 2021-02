Il 2021 è iniziato da poco, ma ci sta già regalando parecchie emozioni quando si parla di vip. Tra ritorni e nuovi volti, non passa giorno senza che ci innamoriamo perdutamente di un uomo della televisione bello e affascinante.

Non a caso, infatti, quelli di cui si parla di più in questi ultimo periodo arrivano proprio da serie tv e mondo del cinema. Un esempio? Cam Yaman, attore turco protagonista di DayDream – Le ali del sogno. Ma non è l’unico (fortunatamente).

Ecco quindi chi sono i vip più belli e affascinanti dell’ultimo anno

Attori dalle serie tv

Cam Yaman

Lo abbiamo già citato e non poteva che essere il primo della lista. Nato a Istanbul nel 1989, è tra i vip più affascinanti dell’ultimo periodo e tra gli uomini più desiderati. Tra il 2018 e il 2019 Yaman ha interpretato il fotografo Can Divit nella serie DayDream – Le ali del sogno, ed è diventato molto popolare anche grazie ai suoi meravigliosi capelli lunghi.

Nel 2021 è tornato sotto i riflettori grazie alla sua relazioni con Diletta Leotta e alla pubblicità, dove lo vediamo con l’attrice nostrana Claudia Gerini, diretta dal regista Ferzan Özpetek per la De Cecco.

Regé-Jean Page

Se non avete idea di chi sia Regé-Jean Page, correte subito a recuperare Bridgerton su Netflix, dove l’attore e vip interpreta l’ormai famosissimo Duca di Hastings.

Regé-Jean, di origine zimbabwese, è nato a Londra nel 1990 e ha recitato a teatro in vari drammi, tra cui The History Boys e Il mercante di Venezia.

Sul piccolo schermo si è fatto notare per il suo sguardo magnetico e la sua presenza carismatica, che gli fatto guadagnare di diritto un posto tra i vip più affascinanti di quest’ultimo periodo.

Attori dai film

Hero Fiennes Tiffin

Classe ’97, Hero Fiennes Tiffin è uno tra gli attori e vip del momento al ruolo di Hardin Scott nel film per adolescenti After, della quale è recentemente uscito il secondo capitolo cinematografico, tratto dal best seller omonimo di Anna Todd.

Questo giovane attore è bello e con dei magnetici occhi verdi. Avete sentito parlare di lui e sicuramente ne sentiremo ancora parlare molto, contando che è uno dei vip che nel 2020 ci ha sicuramente stregato il cuore.

Alessandro Borghi

Alessandro Borghi probabilmente non ha bisogno di troppe presentazioni, essendo uno degli attori più bravi (e belli) che abbiamo in Italia. Nato nel 1986, Alessandro ha ottenuto la sua prima parte in un film nel 2011 e da quel momento è stato inarrestabile. Lo abbiamo anche visto in diverse serie tv di successo, come Suburra e Diavoli, dove ha recitato al fianco di Patrick Dempsey.

Borghi è sicuramente tra i vip e gli attori che abbiamo amato di più nel 2020 e che, senza alcuna ombra di dubbio, continueremo ad adorare anche nel 2021. Del resto, come si può resistere ai suoi bellissimi occhi azzurri?

Nuove scoperte

Romeo Beckham

Se da adolescenti siete state innamorate del padre, non potrete che innamorarvi di nuovo di Romeo, nato nel 2002 e già una super star. Il figlio di David Beckham e Victoria, infatti, ha sicuramente ereditato il meglio da entrambi i genitori ed è stato subito notato anche da riviste e case di moda.

Benjamin Mascolo

Più che scoprirlo Benjamin Mascolo lo abbiamo riscoperto. Dopo lo scioglimento del duo Benji&Fede, il cantante classe ’93, bellissimo e con uno sguardo che stenderebbe chiunque, non si è dato per vinto e ha continuato a lavorare sulla sua musica. Infatti, il prossimo 26 febbraio uscirà il suo primo EP da solista, California.

Difficile non notare Benji, che tra i vip si fa ricordare anche per la sua relazione con l’attrice Bella Thorne. Noi comunque non vediamo l’ora di ascoltare la sua nuova musica, e magari di vederlo dal vivo quando si potrà tornare ai concerti.