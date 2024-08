BB Glow, cosa sapere sul fondotinta semipermanente

Sono tanti i trattamenti estetici a cui ricorrere per migliorare alcuni dettagli del viso, come ad esempio il microblading che è la tecnica che ti aiuta a ottenere delle sopracciglia più folte e ben definite nel caso in cui tu abbia un pelo fragile e una forma poco precisa. Ora sta andando sempre più di moda il BB glow, cos’è esattamente e come funziona?

Il make up è sempre in continua crescita, il BB glow ne è l’ennesima dimostrazione. I vari step del trucco prevedono l’utilizzo del fondotinta, un prodotto quasi essenziale per tantissime donne che desiderano rendere l’incarnato del viso più uniforme e luminoso.

Ed è proprio il fondotinta il protagonista di questo trattamento, che però non andrà rimosso la sera con un make up remover, bensì durerà nel tempo. Si tratta di un vero e proprio fondotinta semipermanente, ecco come funziona.

Come funziona il fondotinta semipermanente? Durata, costi e informazioni varie

Sicuramente anche tu almeno una volta nella vita avrai deciso di utilizzare una BB cream, il prodotto consigliato per idratare la pelle del viso e allo stesso tempo nascondere macchie, rossori, borse sotto gli occhi e così via.

Il prodotto, con la tecnica del BB glow, potrà essere applicato in maniera semipermanente, così da non doverlo applicare ogni mattina e rimuoverlo ogni sera. Il fondotinta semipermanente, quindi, è consigliato per chi desidera avere mattina e sera, senza applicare nulla, l’effetto di una BB cream sul suo incarnato.

Non è tutto, perché grazie a questo trattamento innovativo potrai anche ottenere una pelle del viso più giovane, più rilassata e anche più luminosa. Insomma, un vero e proprio antiaging a cui sembra impossibile resistere.

Ma come funziona il BB glow? La durata del trattamento è di circa 60 minuti, il primo step riguarda la pulizia del viso con un peeling preciso per il tipo di pelle, dopodiché vengono applicati dei vari prodotti come sieri purificanti o idratanti, a seconda del tipo di pelle da trattare.

Successivamente verrà eseguita la tecnica del microneedling, quindi la pelle verrà toccata solo a livello superficiale grazie alla micro perforazione dei piccoli aghi utilizzati per il trattamento. Al termine del trattamento ti verrà consigliato di non lavare il viso per almeno 12 – 24 ore e di utilizzare una protezione solare per le successive due settimane.

I risultati, però, potrai notarli a partire dalla seconda seduta, in base al tipo di pelle potresti anche notarli a partire dalla 5°. Il costo può variare tra i 250 euro e i 500 euro, tutto a seconda dell’esperta che si sceglie, dalla città e dalla pelle da trattare. La durata è di circa 2 o 3 mesi, non di più.