Moda e danza in uno stile femminile ed elegante, il balletcore è la tendenza del momento

Lo stile ispirato al mondo della danza classica, il balletcore è la tendenza dell’autunno inverno che sta conquistando l’attenzione di migliaia di ragazze e donne di tutte le età.

Le caratteristiche per sfoggiare uno stile ballercore sono poche ma essenziali: indossare nel quotidiano o per un look più formale e/o da sera in stile balletcore ti permette di mettere in mostra la tua femminilità ed eleganza proprio come una ballerina di danza classica sa fare.

Quali sono i must have della nuova tendenza del balletcore? Ecco alcuni suggerimenti da mettere in pratica per iniziare a sfoggiare outfit e look alla moda ispirati alle ballerine di danza!

Il balletcore è la tendenza del momento: non lasciartela sfuggire

Dopo aver conosciuto il british core, ovvero quello stile ispirato alla moda inglese raffinata ed elegante, è giunto il momento di venire alla scoperta di un’altra tendenza che spopolerà sempre di più nella fredda stagione: il balletcore.

Anche qui l’eleganza e la raffinatezza sono al centro dell’attenzione, andare in giro come una ballerina di danza classica non sarà di certo fuori moda, anzi.

Quali sono i capi che caratterizzano il balletcore? Ovviamente nel guardaroba non possono mancare le gonne: a ruota, plissettate o in tulle, capi essenziali per look all’insegna del romanticismo indossati proprio come una vera ballerina di danza classica.

Come concludere il look? Il body aderente è un must di stagione, sfoggialo per mettere in risalto la tua silhouette e concludi il look con un capospalla elegante dal taglio dritto.

Tra le nuances da privilegiare troviamo il rosa, il cipria e il bianco in tutte le sue sfumature, tutte tonalità che richiamano il mondo della danza classica. Durante la fredda stagione è impossibile uscire senza collant, un altro accessorio elegante e raffinato in perfetto stile balletcore.

I dettagli in pizzo non devono mancare, altrimenti opta per quei modelli in tulle da abbinare a gonne o vestiti mini o midi. Quali sono le calzature immancabili in un guardaroba di una perfetta balletcore addicted?

Le ballerine dalla punta squadrata con tanto di fiocco e nastro da legare alla gamba! Un look azzardato, chi preferisce può sostituire le ballerine con un classico décolleté dal tacco non eccessivamente alto dalla tonalità chiara e romantica.

Anche l’acconciatura vuole la sua parte: il classico chignon stretto e tirato da ballerina rende il look minimal ma allo stesso tempo sofisticato. Aggiungi qualche accessorio in strass per dare quel tocco di luce in più all’acconciatura.