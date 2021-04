Giornata mondiale del bacio: i baci più belli del cinema

Il primo bacio non si scorda mai, esattamente come è impossibile dimenticare alcuni dei baci più emozionanti e famosi della storia del cinema. Oggi è la giornata mondiale del bacio e, mai come quest’anno, è importante celebrarla, dopo mesi di distanziamento sociale e carenza di contatto fisico. Per celebrare il gesto d’amore universale, noi abbiamo scelto dieci momenti indelebili della storia del cinema, che ci hanno fatto sussultare, quasi come il nostro primo bacio!

Leggi anche: Primo bacio, i luoghi più romantici dove darlo

Via col vento (1939)

Mentre il mondo cade a pezzi intorno a loro, Scarlett (Vivien Leigh) e Rhett (Clark Gable) si abbracciano e si scambiano un bacio appassionato.

Titanic (1997)

Forse il bacio più famoso in assoluto, quello che Jack (Leonardo di Caprio) dà all’aristocratica Rose (Kate Winslet), sulla prua del transatlantico Titanic, accarezzati dal vento dell’oceano.

Twilight (2008)

Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson) decidono che vale il rischio di baciarsi. La scena di Twilight più vista e rivista che racconta la storia di un amore dannato!

Leggi anche: Tutti i significati di questo gesto d’amore

Moulin Rouge (2001)

Non si può che annoverare nella storia dei baci più belli del cinema, quello tra la cortigiana Satin (Nicole Kidman) e lo scrittore Christian (Ewan McGregor), nel musical di Baz Luhrmann, ispirato a “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

Pretty Woman (1990)

Una sera, a Hollywood, Edward (Richard Gere) conosce casualmente Vivian Ward (Julia Roberts), una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni ai suoi pranzi di lavoro. Ma un bacio è destinato a cambiare a tutto!

Le pagine della nostra vita (2004)

In questo film letteralmente strappalacrime, Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams) sono protagonisti di molte scene romantiche, ma niente batte quella sotto la pioggia battente.

Orgoglio e Pregiudizio (2005)

Il quasi bacio che ci ha fatto sognare è quello tra il tenebroso Mr Darcy e Elisabeth Bennet, finalmente disposti a mettere da parte l’orgoglio e a riconoscere i loro sentimenti.

Harry Potter e i doni della morte (2011)

Lo abbiamo aspettato per sette libri e otto film, il bacio tra Hermione e Ron è la rappresentazione perfetta dell’amicizia che si trasforma in amore.

I segreti di Brokeback Mountain (2005)

Non c’è bacio più trepidante e appassionato di quello che i due cowboy, Ennis (Heath Ledger) e Jack (Jake Gyllenhaal), si scambiano nell’estate del 1963, quando si incontrano in un ranch nel Wyoming, mentre pascolano le greggi.

Leggi anche: Baciare alla francese, tutti i segreti

Spider-Man (2002)

Così iconico da diventare il simbolo del film, il bacio capovolto tra Spider-Man (Tobey Maguire) e Mary Jane (Kirsten Dunst) è forse il più famoso di sempre.